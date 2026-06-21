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Đột kích tư gia viên chức khảo sát đất đai, tịch thu 40 tỷ đồng tiền mặt chất như tháp, 2 kg vàng, kim cương và 12 miếng vàng ròng nguồn gốc bất minh

| | Tài chính quốc tế

Số tài sản này được cho là quá lớn so với thu nhập của người đàn ông này.

Đột kích tư gia viên chức khảo sát đất đai, tịch thu 40 tỷ đồng tiền mặt chất như tháp, 2 kg vàng, kim cương và 12 miếng vàng ròng nguồn gốc bất minh- Ảnh 1.

Ngày 20/6, Cục Chống Tham nhũng bang Telangana (ACB) của Ấn Độ đã phát hiện 15 triệu rupee tiền mặt (khoảng 4,1 tỷ VNĐ), 12 miếng vàng và gần 2 kg vàng trang sức và kim cương tại các két sắt ngân hàng liên quan đến ông Sunkari Narahari Rao. Ông là Phó Giám đốc khu vực Đa vùng II thuộc Cục Khảo sát và Hồ sơ đất đai. Ông Rao bị điều tra về hành vi sở hữu tài sản không tương xứng với thu nhập.

Trước đó, trong các cuộc khám xét ngày 16/6, lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 130 triệu rupee (khoảng 36,3 tỷ VNĐ).

Sau khi được Tòa án Đặc biệt xét xử các vụ án của SPE và ACB tại Hyderabad cấp lệnh khám xét, cơ quan chức năng đã mở hai két sắt đứng tên vợ của ông Rao tại một chi nhánh Ngân hàng Canara ở Shalibanda.

Hiện ông Narahari Rao hiện đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Theo The Hindu

Thiên Di

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