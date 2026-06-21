Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nói Iran không kiểm soát eo biển Hormuz

| | Tài chính quốc tế

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz và hoạt động hàng hải vẫn diễn ra bình thường, bất chấp tuyên bố từ Tehran về việc phong tỏa tuyến đường thuỷ vận chuyển dầu mỏ chiến lược này.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tối 20/6 khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz và các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua tuyến đường thủy quan trọng này, bất chấp tuyên bố từ Tehran về việc phong tỏa eo biển.

Những tuyên bố trái ngược từ Washington và Tehran làm dấy lên nghi vấn về mức độ hiệu lực của thỏa thuận giữa hai nước, đồng thời làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn tại một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

"Iran không kiểm soát eo biển Hormuz. Hoạt động hàng hải vẫn diễn ra bình thường và lực lượng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình để bảo đảm điều đó không thay đổi", Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn CENTCOM cho biết.

Mỹ nói Iran không kiểm soát eo biển Hormuz- Ảnh 1.

Tuyên bố được đưa ra sau khi CENTCOM đăng tải trên mạng xã hội X thông tin cho biết các tàu thương mại vẫn tiếp tục lưu thông qua eo biển Hormuz, chỉ ít giờ sau khi Iran tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải này.

"Việc lưu thông an toàn qua tuyến đường thủy quốc tế vẫn được duy trì hôm nay khi 55 tàu thương mại đi qua, vận chuyển một lượng lớn hàng hóa và hơn 17 triệu thùng dầu đến thị trường toàn cầu", CENTCOM cho biết trong bài đăng.

Thông báo cho biết thêm: "Lực lượng Mỹ vẫn hiện diện và cảnh giác để đảm bảo tất cả các khía cạnh của thỏa thuận với Iran được tuân thủ, chấp thuận và có hiệu lực đầy đủ".

Trước đó, Bộ chỉ huy quân sự Trung ương Iran tuyên bố đã phong toả eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Li-băng, mô tả đây là hành vi vi phạm thỏa thuận giữa Iran và Mỹ.

"Thông báo này nhằm tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị phong toả. Cần lưu ý rằng bước đi đầu tiên này phản ứng trước hành vi vi phạm lời hứa của đối phương. Và nếu hành động gây hấn tiếp tục, các bước tiếp theo sẽ được lên kế hoạch và thực hiện để buộc họ phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình", tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước Iran nêu rõ.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei cho biết trên đài truyền hình nhà nước IRIB, rằng Tehran "chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết" nếu Mỹ không tuân thủ nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận ban đầu giữa hai nước.

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nước láng giềng Đông Nam Á với Việt Nam tuyên bố được Nga đảm nguồn cung dầu khí trong ít nhất 20 năm

Nước láng giềng Đông Nam Á với Việt Nam tuyên bố được Nga đảm nguồn cung dầu khí trong ít nhất 20 năm Nổi bật

Huy động 19 triệu mét khối vật liệu có thể lấp đầy 7.500 bể bơi, xây đập cao gần 250 mét giữa sa mạc, 'máy' phát điện khổng lồ sản lượng 1,9 tỷ kWh sắp hoạt động

Huy động 19 triệu mét khối vật liệu có thể lấp đầy 7.500 bể bơi, xây đập cao gần 250 mét giữa sa mạc, 'máy' phát điện khổng lồ sản lượng 1,9 tỷ kWh sắp hoạt động Nổi bật

Điểm nóng xung đột ngày 21-6: Nút thắt 300 tỉ USD trong đàm phán Mỹ - Iran

Điểm nóng xung đột ngày 21-6: Nút thắt 300 tỉ USD trong đàm phán Mỹ - Iran

07:23 , 21/06/2026
Nhân sự một ngành nhận thưởng đến hơn 13 tỷ đồng, ngân hàng trung ương một nước châu Á 'như ngồi trên đống lửa'

Nhân sự một ngành nhận thưởng đến hơn 13 tỷ đồng, ngân hàng trung ương một nước châu Á 'như ngồi trên đống lửa'

07:00 , 21/06/2026
Phát hiện Quốc dựng khối tháp hình trụ thuộc dạng lớn nhất thế giới, cao 100 mét, rộng bằng nửa sân bóng đá để thực hiện nhiệm vụ mà ngay cả người dân còn không biết

Phát hiện Quốc dựng khối tháp hình trụ thuộc dạng lớn nhất thế giới, cao 100 mét, rộng bằng nửa sân bóng đá để thực hiện nhiệm vụ mà ngay cả người dân còn không biết

06:00 , 21/06/2026
Doanh số bán lẻ của Trung Quốc bất ngờ lao dốc

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc bất ngờ lao dốc

22:22 , 20/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên