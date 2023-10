Đột nhiên điện thoại mất tín hiệu, tiền trong tài khoản biến mất, trò lừa đảo khiến cả công an và chuyên gia an ninh mạng sập bẫy

Mới đây, ông Wu đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc đã gặp phải một điều kỳ lạ. Ông cho biết, thẻ ngân hàng, số CMND và điện thoại di động, mật khẩu không hề bị lộ nhưng hàng triệu NDT trong thẻ ngân hàng của ông lại biến mất.

Ông Wu cho biết, một hôm, điện thoại di động của ông đột nhiên mất sóng. Lúc đó, ông tưởng là do lỗi liên lạc nên không coi trọng. Sau đó, điện thoại di động vẫn báo không có sóng nên ông bấm số di động của mình thì kết quả là có một âm báo nhắc nhở: Điện thoại di động đã tắt.

Điều khiến ông Wu càng bất ngờ hơn là toàn bộ tiền trong tài khoản của ông đã biến mất, khoảng 130.000 NDT (tương đương 436 triệu đồng).

Trong số 130.000 NDT của ông Wu bị chuyển đi, 118.000 NDT đã được chuyển thành ba lần thông qua ứng dụng di động của Ngân hàng Thương mại Trung Quốc và 12.000 NDT đã được chuyển qua tài khoản Alipay. Sau đó, toàn bộ số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ở Quý Châu, sau đó nhanh chóng được chuyển sang nền tảng của bên thứ ba.

Ông Wu vô cùng hoang mang bởi thẻ ngân hàng, CMND và điện thoại di động đều trên người, mật khẩu cũng không bị lộ, ông thắc mắc tiền được chuyển đi như thế nào? Số điện thoại di động bị nghi ngờ được cấp lại dưới tên giả và mã giới hạn được dùng để đánh cắp thẻ ngân hàng.

Sau khi ông Wu báo công an, công an Phúc Kiến, Trung Quốc cho biết, trong thời gian vừa rồi, không chỉ ông Wu mà nhiều cán bộ công an và ngay cả chuyên gia an ninh mạng cũng bị sập bẫy trước trò lừa đảo này.

Sở công an Phúc Kiến, Trung Quốc cho biết, tiền đã được chuyển trong khi điện thoại di động mất tín hiệu. Điều này khiến ông Wu nhận ra rằng, có thể ai đó đã ác ý giả mạo CMND của ông, xin cấp thẻ điện thoại di động thay thế đứng tên ông, sau đó chuyển tiền trong thẻ ngân hàng thông qua thẻ điện thoại di động thay thế.

Theo ông Wu, thẻ điện thoại di động của ông ban đầu được đăng ký bằng tên thật. Theo quy định của China Mobile, việc cấp lại thẻ điện thoại di động phải có CMND của chính mình, nếu có người khác thay mặt cấp lại thẻ điện thoại di động, người đó cần mang theo CMND chủ sở hữu và CMND của người đại diện thì mới có thể xử lý được.

Vì vậy, ông Wu đã ngay lập tức liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của China Mobile 10086. Nhân viên chăm sóc khách hàng của China Mobile 10086 cho biết, thông tin cho thấy ông Wu đã nộp đơn xin cấp thẻ mới ở Hạ Mô, Trung Quốc. Nhưng hôm đó, bản thân ông Wu đang ở Tuyền Châu, Trung Quốc và không hề đăng ký thẻ điện thoại di động mới.

Theo đó, ông đã nghi ngờ có người đã dùng CMND giả để đăng ký thẻ điện thoại di động của mình, sau đó dùng số điện thoại di động này để tìm ra số tài khoản thẻ ngân hàng và các thông tin khác của ông. Đồng thời, những kẻ lừa đảo đã chuyển hết tiền của ông đi và công an địa phương hiện đã vào cuộc điều tra.

Qua trường hợp của ông Wu, ba lời khuyên của công an để ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại di động đó là: Đối với thẻ ngân hàng liên kết với các ứng dụng ví điện tử, tốt nhất không nên gửi số tiền lớn; Mật khẩu của ngân hàng di động, và các ứng dụng ví điện tử không được giống nhau; Tốt nhất nên đặt dấu vân tay, mật khẩu khuôn mặt để cải thiện tính bảo mật thanh toán.