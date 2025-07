Đột phá công nghệ trong ngành đường sắt Trung Quốc

Tốc độ, độ an toàn của đường sắt tốc độ cao Trung Quốc được các đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia - vùng lãnh thổ quan tâm.

Đây cũng chính là cơ hội để Trung Quốc có thể giới thiệu các công nghệ tàu tốc độ cao mới nhất với thế giới.

Tâm điểm là CR450 được cho là nhanh nhất thế giới với thiết kế hiện đại, tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu của Trung Quốc trong ngành đường sắt thế giới. Viện khoa học xe lửa Trung Quốc đánh giá, tàu đạt hầu hết các tiêu chuẩn về tốc độ, tiếng ồn, tiết kiệm năng lượng, độ an toàn. Hệ thống an toàn tàu CR450 đều dựa trên nền tảng tàu Phục Hưng tốc độ 350km/h đang vận hành phổ biến tại nhiều tuyến ở Trung Quốc.

Ông Vương Lỗi - Giám đốc Thiết kế, Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc tại Trường Xuân cho biết: "Chúng tôi đã áp dụng thiết kế giúp giảm lực cản hơn 20% và giảm tiếng ồn khí động học".

Qua chạy thử nghiệm, CR450 đạt tốc độ ổn định 450 km/h trên tuyến cao tốc Vũ Nghi và tốc độ tối đa hơn 600 km/h. Tàu đang trong quá trình chạy thử nghiệm đủ 600.000 km để đánh giá tổng thể các yêu cầu về kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành thương mại 400km/h.

Ông Hà Đại Lôi - Chuyên viên kỹ thuật, Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc chia sẻ: "An toàn có an toàn chủ động và an toàn bị động. An toàn bị động là chúng tôi thiết kế hệ thống giữ khoảng cách giữa các tàu và hệ thống phòng cháy. Còn chủ động an toàn là có hệ thống hơn 4.000 cảm biến để giám sát, phát hiện các chướng ngại và các tình huống trong thời gian thực".

Ngoài CR450, Tập đoàn đường sắt quốc gia Trung Quốc cũng giới thiệu các mẫu tàu công nghệ siêu dẫn điện từ, với tốc độ lên tới 600 km/h có tiềm năng lớn trong thu hẹp tốc độ so với máy bay. Đây là mẫu tàu siêu dẫn điện từ đầu tiên tại Trung Quốc sử dụng công nghệ siêu dẫn nhiệt độ cao. Nhờ lực từ được tạo ra giữa nam châm siêu dẫn trên tàu và cuộn dây đường ray, tàu có thể vận hành trong trạng thái như treo lơ lửng mà không tiếp xúc với đường ray.

Tàu tốc độ cao CR450 sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong thời gian gần cũng như tàu đệm từ trường tốc độ 600 km/h được kỳ vọng sẽ là một bước ngảy vọt và trở thành một trong những biểu tượng về công nghệ đường sắt của Trung Quốc.