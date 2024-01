“Đốt tiền” kiểu đại gia: Cây bưởi “cổ thụ” hơn 350 trái, giá thuê Tết trăm triệu vẫn tranh nhau đặt cọc

“Đột nhập” vườn bưởi cổ thụ tiền tỷ

Theo quan điểm dân gian, quả bưởi là biểu tượng của sự no đủ, phúc lộc. Ngoài ra, các thế khác nhau của cây còn biểu trưng cho phú quý, phát tài, bình an và hạnh phúc. Do đó, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, những cây bưởi cảnh lại được "săn tìm" để mang về trưng.

Tại nhà ông Đỗ Mạnh Hà (thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), chủ nhân của hàng trăm cây bưởi bonsai, 1 - 2 tuần nay đã tấp nập người đến xem và thuê cây. Ông Hà đang sở hữu một cây bưởi Diễn cổ năm nay ra hơn 350 trái. Dự kiến giá thuê cây bưởi này vào dịp Tết lên đến hàng trăm triệu đồng, vậy mà vẫn thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách hàng đến xem.

Bắt đầu kinh doanh từ năm 2010, hiện ông Hà đã là chủ sở hữu của một khu vườn rộng khoảng 1,5 hecta ở giữa Hà Nội và Hưng Yên. Không chỉ là người chủ của cây bưởi độc đáo, ông Hà còn cung cấp nhiều cây cảnh đẹp và độc lạ khác trên thị trường, với giá mua và thuê từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Nói về chi phí cao của việc mua và thuê cây bưởi trưng Tết, ông Hà lý giải: "Cây bưởi tại nhà vườn của tôi có giá cao là do gốc bưởi thuộc loại cổ thụ, đã trải qua hơn 40 - 50 năm phát triển. Gốc cây lớn và đã trải qua nhiều năm chăm sóc, đòi hỏi sự đầu tư công sức lớn như tạo hình và ép quả. Ngoài ra, giá thành để nhập cây về từ đầu cũng là một yếu tố làm tăng giá sản phẩm".

Ông chia sẻ thêm, để chăm sóc và tạo ra những cây bưởi cảnh, quất cảnh đẹp đòi hỏi đầu tư rất nhiều công sức và phải đối mặt với nhiều khó khăn."Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm vào những tháng 4, đặc biệt là trong giai đoạn cây ghép quả, chúng tôi luôn phải điều chỉnh và lựa chọn thời điểm tưới cây, chăm sóc sao cho cây ra lá xanh tươi, quả đẹp, và đạt hiệu suất cao. Mỗi cây đều được chúng tôi dành hết tâm huyết và công sức để tạo nên

Người chơi các loại cây cảnh chủ yếu chú ý đến 4 yếu tố, cây có lộc - hoa - quả xanh - quả chín thì riêng với bưởi, khách hàng còn yêu cầu gốc có tuổi đời lâu năm, quả to bé đều phải căng tròn, bóng mịn, lá xanh đẹp mắt".

Quá trình chăm sóc phải linh hoạt phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và sự xuất hiện của sâu bệnh. Ngoài ra, việc điều chỉnh lượng nước và phân bón hàng ngày là quan trọng để tạo ra những cây bưởi đẹp nhất dành cho khách hàng trang trí trong dịp Tết Nguyên đán. Theo ông Hà, việc chăm sóc những vườn bưởi cổ thụ có giá trị cao đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật làm vườn, cùng với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này.

"Thà đắt nhưng xắt ra miếng"

Khởi nghiệp từ năm 2010, cũng không ít lần ông Đỗ Mạnh Hà gặp thất bại. Bằng kinh nghiệm qua các năm cùng kỹ thuật chăm sóc tốt, vườn của ông ngày càng mở rộng, cung ứng ra thị trường khoảng 300 cây bưởi, quất cảnh mỗi năm với tổng giá trị ước tính không dưới 10 tỷ đồng.



Khách đến thăm vườn bưởi nhà ông Hà

Một số vị khách tâm sự, khi họ tiêu một số tiền lớn vào những cây bưởi cảnh chỉ để trưng Tết, cũng có nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng đây là một thú chơi "đốt tiền", vô bổ. Song với những người đam mê cây cảnh, việc bỏ ra một khoản tiền lớn để đầu tư vào thú chơi này là hoàn toàn xứng đáng.

Họ lý giải, cây bưởi là biểu trưng cho sự sum vầy, hạnh phúc. Trưng bày bưởi cảnh vào ngày Tết không chỉ đẹp mắt, mà còn là những ước muốn hướng đến trong năm mới sắp tới.