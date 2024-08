Dragon Capital: Chính sách tiền tệ vẫn có dư địa nới lỏng, tác động tích cực đến thị trường chứng khoán

Trong báo cáo mới đây, Dragon Capital nhận định nền kinh tế đã có nhiều dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Động lực tăng trưởng từ phía cung của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện tích cực. Sản xuất nông nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tốt với mức tăng 11% so với cùng kỳ trong tháng 7. Tính trong 7 tháng đầu năm, mức tăng đạt 8,5%.

Bên cạnh đó sản xuất và công nghiệp chế biến tăng 9,5%. Chỉ số PMI tháng 7 đạt 54,7 điểm, đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp trên mốc 50 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục tiếp tục được cải thiện. Ngoài ra, động lực tăng trưởng ở phía cầu cũng có sự phục hồi tích cực. Tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đầu năm vượt mốc 18 tỷ USD, trong khi FDI giải ngân đạt xấp xỉ 12,6 tỷ USD. Tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng so với cùng kỳ tăng 9% trong tháng 7 và tăng gần 9% luỹ kế 7 tháng.

Chỉ số CPI tháng 7 tăng 0,5% so với tháng trước, tương ứng mức tăng 4,4% so với cùng kỳ, nguyên nhân đến từ nền so sánh thấp của năm trước, mức lương cơ sở tăng và việc điều chỉnh giá của một số mặt hàng, dịch vụ; đặc biệt là chi phí bảo hiểm y tế. Tính tròn 7 tháng đầu năm, chỉ số CPI tăng 4,12% so với cùng kỳ, nằm trong khoảng mục tiêu mà Quốc hội đề ra. Trong những tháng còn lại của năm 2024, lạm phát được kỳ vọng sẽ điều chỉnh giảm nhẹ do không còn hiệu ứng nền thấp của năm trước, trung bình lạm phát cả năm dự kiến đạt khoảng 4,0% và vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát.

Kỳ vọng duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, các tác động quốc tế tới TTCK Việt Nam sẽ chỉ mang tính chất tạm thời

Kể từ đầu năm 2023, Việt Nam duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Ngoài ra có một số đợt điều chỉnh lãi suất giữa chu kỳ nhằm giảm bớt áp lực tỷ giá và lạm phát. Trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt, phản ánh kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong các kỳ họp tới, cùng với việc lạm phát trong nước được kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng vẫn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian tới nếu áp lực tỷ giá hạ nhiệt và lạm phát được kiểm soát. Theo Dragon Capital, việc NHNN giảm lãi suất OMO và lãi suất tín phiếu minh chứng rõ ràng cho cam kết của NHNN trong mục tiêu ổn định lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Về thị trường chứng khoán, mặc dù thị trường tài chính toàn cầu có biến động trong thời gian gần đây, Dragon Capital cho rằng các tác động tới Việt Nam sẽ không lớn và chỉ mang tính chất tạm thời. Chỉ số P/E và P/B dự phóng của VN-Index thấp hơn một độ lệch chuẩn so với trung bình 5 năm, cho thấy định giá hấp dẫn.

Với xu hướng cắt giảm lãi suất trên toàn cầu, Việt Nam có nhiều cơ hội để duy trì các chính sách hỗ trợ và tập trung vào tăng trưởng. Nhóm phân tích duy trì dự phóng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cả năm 2024 ở mức 16-18%.