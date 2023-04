Dragon Capital: Chính sách vĩ mô giúp tạo ra nền giá vững vàng hơn cho thị trường và cải thiện tâm lý nhà đầu tư trong dài hạn

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Dragon Capital nhận định tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn sau những thay đổi về chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm khắc phục tình trạng khó khăn của thị trường vốn và bất động sản.

Minh chứng rõ ràng nhất là chỉ số VN-Index tăng 3,9% trong tháng 3. Tuy vậy, thanh khoản vẫn giảm 8,6% so với tháng trước do nhà đầu tư trong nước vẫn khá dè dặt giải ngân sau khi VN-Index giảm gần 8% trong tháng 2.

Bên cạnh đó, Dragon Capital nhấn mạnh khối ngoại là điểm sáng với việc Fubon ETF đã giải ngân 60 triệu USD trong tổng hạn mức mới khoảng 180 triệu USD. Trong tháng 3, khối ngoại đã mua ròng 117 triệu USD, nâng tổng số mua ròng quý 1/2023 lên 252 triệu USD. " Lãi suất tiền gửi hạ nhiệt báo hiệu sự dịch chuyển dòng tiền từ tiền gửi sang các loại tài sản khác, với cổ phiếu niêm yết là một lựa chọn hấp dẫn " , báo cáo chỉ rõ.

Việc hạ lãi suất cùng với sự hoạt động trở lại của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chủ yếu đến từ các công ty bất động sản, với tổng giá trị phát hành mới gần 1 tỷ đô la, đóng vai trò quan trọng trong sự tăng giá của các nhóm ngành. Điển hình, nhóm chứng khoán dẫn đầu thị trường với mức tăng ấn tượng 19%, ngành xây dựng cơ sở hạ tầng và bất động sản theo sau mới mức tăng lần lượt 12,7% và 12,5%.

Trái lại, nhóm Bán lẻ ghi nhận kết quả không mấy khả quan với mức giảm 4,2%. Việc tập trung nhiều vào bán lẻ điện thoại và điện máy, là những sản phẩm phải đối mặt với việc giảm giá mạnh do nhu cầu thấp, nhóm ngành này tiếp tục được dự báo lợi nhuận kém khả quan trong nửa đầu năm.

Các chính sách điều hành theo hướng nới lỏng tạo tiền đề cho sự khởi sắc của quý 2/2023

Về tình hình vĩ mô, kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trong quý đầu tiên của năm 2023, tăng trưởng GDP đạt 3,3%; chỉ cao hơn mức 3,2% ghi nhận tại quý 1 năm Covid 2020 trong 10 năm qua. Chỉ số CPI giảm 0,23% so với tháng trước nhưng tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ nhóm giao thông giảm 4,9% so với cùng kỳ. Giá thực phẩm và hàng may mặc cũng chững lại cùng với nhu cầu tín dụng yếu (+2,1% từ đầu năm) khi lãi suất vay mua nhà và vay tiêu dùng tăng cao bắt đầu gây áp lực lên sức mua của thị trường trong nước.

Số liệu về GDP cho thấy kế hoạch đạt mục tiêu tăng trưởng 6% đến 6,5% gặp nhiều trở ngại. Chính phủ đang hết sức nỗ lực đưa ra các phương án điều hành nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng về kinh tế như 2 Nghị định tháo gỡ vướng mắc của thị trường trái phiếu và hỗ trợ thị trường bất động sản. Cơ quan quản lý cũng đã dự thảo thông tư cho phép các ngân hàng thương mại mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã bán đi trong vòng 12 tháng, đồng thời thảo luận về các biện pháp xử lý phù hợp cho các doanh nghiệp bất động sản khó khăn, như giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ,…

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm lãi suất điều hành nhằm đưa mặt bằng lãi suất xuống thấp hơn và khả năng sẽ tiếp tục có thêm các quyết định điều chỉnh khác nếu điều kiện cho phép. Dragon Capital tin rằng Chính phủ sẽ có thêm những giải pháp để hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế, đặc biệt trên cơ sở số liệu quý 1 như vừa rồi, rất có thể sẽ có những hành động quyết liệt hơn trong quý 2.

Mặt khác, áp lực lạm phát không quá đáng ngại và tăng trưởng M2 thấp kỷ lục với mức 0,6% từ đầu năm song song với việc FED có thể kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ sớm hơn dự kiến. Dragon Capital dự báo, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ ban hành thêm các chính sách điều tiết để hỗ trợ và thúc đẩy cho nền kinh tế.

Nhà đầu tư ngoại vẫn quan tâm đến Việt Nam

Liên quan đến việc Moody’s hạ bậc tín nhiệm TCB nhưng nâng hạng 8 ngân hàng khác, Dragon Capital cho rằng sức khỏe của đa số các ngân hàng Việt Nam vẫn đang được cải thiện trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.

Minh chứng rõ nhất khi Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC) đã mua 15% cổ phần của VPB với mức định giá gần gấp đôi so với giá trị thị trường của VPB. Điều này giúp xoa dịu lo ngại rằng các vấn đề của thị trường bất động sản có thể khiến việc tiếp cận nguồn vốn nước ngoài trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, FTSE Russell cũng lên tiếng về khả năng xếp loại lại thị trường của Việt Nam, thông báo rằng họ có thể xem xét lại việc giữ Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hệ thống giao dịch KRX mới. Một tin đáng khích lệ là quá trình thử nghiệm ban đầu của hệ thống đã bắt đầu vào tháng 3, với việc UBCKNN quyết tâm triển khai hệ thống trong năm nay.

Tựu chung lại, Dragon Capital bày tỏ sự tin tưởng vào các chính sách vĩ mô sẽ giúp tạo ra một nền giá vững vàng hơn cho thị trường và cải thiện tâm lý nhà đầu tư trong dài hạn.