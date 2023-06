Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của Hóa chất Đức Giang

Nhóm quỹ ngoại do Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã bán gần 400 nghìn cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang trong phiên giao dịch 1/6. Trong đó, DC Developing Markets Straegies Public Limited Company bán 100 nghìn đơn vị và KB Vietnam Focus Balances Fund bán 397 nghìn đơn vị. Tạm tính theo thị giá DGC đóng cửa phiên diễn ra giao dịch (54.600 đồng/cp), ước tính nhóm quỹ ngoại có thể thu về gần 22 tỷ đồng từ thương vụ này.

Sau giao dịch, nhóm Dragon Capital đã giảm sở hữu từ 19,1 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,03%) xuống còn 18,7 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,93%) và không còn là cổ đông lớn của Đức Giang từ ngày 5/6.

Hồi giữa tháng 4 vừa qua, nhóm quỹ ngoại này cũng đã bán ra 200 nghìn cổ phiếu DGC, đơn vị thực hiện giao dịch là Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL).

Trên thị trường chứng khoán, thị giá DGC ghi nhận sự hồi phục gần đây và đã chứng kiến phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp. Kết phiên 5/6, cổ phiếu DGC bật tăng tới gần 5% lên mức giá 59.100 đồng/cp, qua đó thiết lập mốc cao nhất kể từ cuối tháng 1 đầu năm. Tuy nhiên, nếu so với đỉnh gần 1 năm trước, thị giá DGC vẫn còn thấp hơn tới 53%.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2023, DGC lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.172 tỷ đồng; LNST hợp nhất đạt 630 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này lần lượt giảm 46% và 67% so với con số thực hiện cùng kỳ năm trước, đồng thời cũng " đi lùi" so với quý 1 trước đó.

Nhìn lại quý 1, Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần 2.483 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả, DGC lãi sau thuế 823 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Đây là quý thứ 3 liên tiếp lợi nhuận Hóa chất Đức Giang tăng trưởng âm so với quý trước, lãi lùi về mức thấp nhất trong vòng 6 quý gần nhất.

Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, LNST hợp nhất của DGC sẽ đạt khoảng 1.453 tỷ đồng, tương ứng chưa tới phân nửa con số cùng kỳ năm trước.