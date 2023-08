Dragon Capital liên tục trading hàng triệu cổ phiếu DXG, DPM, NLG

Trong thông báo mới nhất, nhóm quỹ Dragon Capital đã thông báo mua vào 4 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) trong phiên 25/8. Trong đó, CTBC Vietnam Equity Fund mua 3 triệu cổ phiếu và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 1 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu của cả nhóm tại DXG tăng từ 9,86% lên mức 10,5%.

Cùng chiều, Dragon Capital cũng báo cáo mua vào 500 nghìn cổ phiếu CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG), giao dịch được thực hiện trong ngày 24/8. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ tại Nam Long tăng từ 8,9% lên hơn 9%. Sau đó 1 ngày, nhóm quỹ Dragon Capital báo cáo mua vào hơn 600 nghìn cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT , qua đó nâng sở hữu lên hơn 5% và trở thành cổ đông lớn.

Trong khi đó ở phía bán ra, nhóm quỹ Dragon Capital đã hoàn tất bán hơn 970 nghìn cổ phiếu Đạm Phú Mỹ (mã: DPM) trong ngày 23/8. Hiện tỷ lệ sở hữu của Dragon Capital giảm xuống còn 4,85% tương ứng gần 19 triệu cổ phiếu nắm giữ, không còn là cổ đông lớn tại DPM.

Nhóm quỹ Dragon Capital tiến hành mua vào cổ phiếu DXG, NLG khi thị giá các mã đang tiếp đà phục hồi từ đáy, hiện đã lên vùng giá cao nhất 1 năm. Thậm chí, FPT vừa có nhịp tăng mạnh để liên tiếp lập đỉnh lịch sử. Trong khi đó, cổ phiếu DPM sau đà tăng khá tốt từ tháng 5/2023 lại đang điều chỉnh về vùng giá hồi đầu năm.

Thời gian gần đây, nhóm quỹ ngoại này đã liên tục trading cổ phiếu. Tiêu biểu như tại Tập đoàn Gelex, Veil Holdings Limited thuộc Dragon Capital đã bán ra 500 nghìn cổ phiếu GEX trong phiên 4/8. Sau giao dịch, lượng cổ phần nhóm quỹ Dragon Capital nắm giữ tại GELEX giảm xuống còn hơn 50,8 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 5,9712%. Ngược chiều giao dịch, nhóm quỹ này mạnh tay mua vào gần 7 triệu cổ phiếu Hoa Sen (HSG) chỉ trong 3 ngày 26-28/7, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 6,95% lên trên 8%.

Theo nhận định của Dragon Capital, quý 2/2023 là quý thứ 2 liên tiếp có sự tăng trưởng lợi nhuận so với các quý trước, mặc dù lợi nhuận ròng giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đã tăng 9% so với quý trước. Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột cho thị trường, chiếm 59% tổng lợi nhuận từ đầu năm đến nay, duy trì sự ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nhóm ngành năng lượng, nguyên liệu, hóa chất và bản lẻ lại có sự sụt giảm trong quý này. Dự báo cho quý 3 sẽ mở rộng ra động lực tích cực cho sự phục hồi của thị trường trong nửa cuối năm 2023.