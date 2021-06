Dragon Capital quay trở lại mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu DXG

Mới đây, nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital đã thông báo mua vào thành công hơn 2,71 triệu cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG).

Chi tiết, quỹ thành viên DC Developing Market Strategies Public Ltd. Co gom thêm nhiều nhất với 964 nghìn cổ phiếu DXG, cùng với Amersham Industries Ltd. mua thêm lượng cổ phần là 900 đơn vị. Hai quỹ CTBC Vietnam Equity Fund và Norges Bank lần lượt tăng sở hữu thêm 500 nghìn và hơn 349 nghìn cổ phiếu DXG.

Sau khi hoàn tất thương vụ, lượng cổ phiếu cả nhóm Dragon Capital nắm giữ được nâng từ gần 71,8 triệu đơn vị lên mức xấp xỉ 74,5 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 13,85% lên 14,37% vốn điều lệ Tập đoàn Đất Xanh.



Giao dịch diễn ra vào ngày 24/6/2021. Tạm tính theo giá chốt phiên cùng ngày là 24.200 đồng/cổ phiếu, nhóm Dragon Capital đã chi ra khoản tiền gần 66 tỷ đồng để thực hiện thành công hoạt động này.

Cơ cấu sở hữu của các thành viên trong nhóm, hiện Grinling International Ltd. đang nắm giữ nhiều nhất với hơn 19,1 triệu cổ phiếu, ứng với 3,69% vốn. Sở hữu trên 3% lượng cổ phần tại Đất Xanh còn có 2 quỹ thành viên khác là Norges Bank (16,3 triệu cổ phiếu - 3,15% vốn) và Vietnam Enterprise Investments (15,75 triệu cổ phiếu - 3,04%).

Động thái này kế tiếp đà giao dịch sôi động của nhóm quỹ Dragon Capital với cổ phiếu DXG. Cụ thể, trong hai ngày 15/6 và 17/6, Dragon Capital vừa báo cáo gom thành công gần 4,5 triệu cổ phiếu DXG, qua đó nâng khối lượng nắm giữ lên mức 13,14% cổ phần Đất Xanh. Trong khi cũng chính nhóm quỹ này chỉ trong 3 phiên giao dịch trước đó là 8/6, 9/6, 11/6 đã thoái 19,5 triệu cổ phiếu, tương đương đến 62% lượng bán ròng của khối ngoại với cổ phiếu DXG.

Việc mua ròng trở lại DXG của nhóm Dragon Capital nói riêng và của khối ngoại nói chung diễn ra sau khi Tập đoàn Đất Xanh điều chỉnh phương án phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng thay vì lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu như dự định ban đầu. Sự điều chỉnh của phương án chào bán riêng lẻ cũng đã được công bố.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXG chốt phiên 25/5 tại mức giá 24.150 đồng/cổ phiếu, tuy sụt giảm 16% từ vùng đỉnh 28.900 đồng/đơn vị được lập hồi đầu tháng 6 tuy nhiên vẫn ghi nhận mức tăng trưởng hơn 51% về giá trị so với thời điểm đầu năm 2021.