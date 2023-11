Dragon Capital: Thị trường có thể đã qua vùng đáy nhưng triển vọng phục hồi chưa thực sự rõ ràng

Trong báo cáo mới đây, Dragon Capital cho rằng đà giảm của thị trường chứng khoán thời gian qua đồng pha với diễn biến của các thị trường trong khu vực trước những thông tin kém tích cực như đà bán ròng của khối ngoại, DXY và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh. Ngoài ra, những lo ngại trong nước về việc thay đổi chính sách tiền tệ khi Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu và lãi suất tăng trở lại cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Về bối cảnh vĩ mô, Dragon Capital cho rằng xuất khẩu và dịch vụ đạt kết quả khả quan khi xuất khẩu và nhập khẩu, thặng dư thương mại khả quan. Dù vậy, một số ngành vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu hụt đơn hàng, và doanh thu sụt giảm; điển hình là ngành dệt may và điện thoại thông minh phải cắt giảm nhân sự, đồng thời thu hẹp sản xuất,phản ánh qua số liệu PMI tháng 10 giảm xuống mức 49,6 từ 49,8 tháng trước.

Tình hình lạm phát không đặt ra nhiều lo ngại nên đội ngũ phân tích dự kiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục duy trì chính sách ổn định mà không thay đổi lãi suất cơ bản. Cầu tiêu dùng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn và sự giảm giá thịt lợn hơi đã giúp bù lại sự tăng giá của gạo và xăng dầu. Dòng tiền vào Việt Nam vẫn được duy trì tích cực ở cả xuất nhập khẩu, kiều hối cũng như đầu tư; đặc biệt sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ, vốn đầu tư nước ngoại (FDI) cam kết trong tháng 10 đã tăng lên 5,5 tỷ USD, gấp đôi so với bình quân 5 năm qua. Dragon Capital tiếp tục giữ quan điểm về việc Việt Nam đồng (VNĐ) vẩn duy trì sự ổn định cơ bản và NHNN sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở đảm bảo tỷ giá và lãi suất ổn định và cân đối.

Về yếu tố tăng trưởng lợi nhuận, Dragon Capital cho rằng bức tranh kinh doanh quý 3/2023 dù suy giảm so với quý 2 nhưng vẫn có những điểm sáng. Theo đó, 80 doanh nghiệp trong danh mục theo dõi đều công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, với mức tăng trưởng lợi nhuận 0,5% so với năm trước và giảm 7,0% so với quý 2/2023. Một điều đáng khích lệ là doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều tăng, với mức tăng lần lượt là 5% và 9% so với năm trước.

Tuy nhiên, việc đồng nội tệ đã giảm 4,4% kể từ tháng 6 năm nay đã khiến lợi nhuận sau thuế bị ảnh hưởng bởi dự phòng lỗ tỷ giá ở một số cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn có vay nợ bằng USD. Điều này cho thấy mặc dù thị trường có thể đã qua được vùng đáy nhưng triển vọng phục hồi vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Ngành ngân hàng tiếp tục đóng góp đáng kể vào tổng lợi nhuận của thị trường, tuy nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi việc các Ngân hàng quốc doanh đóng vai trò tiên phong trong việc hỗ trợ giảm lãi suất cho vay về 6-7%/năm. Các ngành đem lại kết quả kinh doanh khả quan có thể kể đến như công nghệ thông tin, nănglượng, kim loại và công nghiệp. Trong khi nhóm ngành tiêu dùng, tập đoàn đa ngành, hóa chất và tiện ích có lợi nhuận giảm so với Quý 2/2023. Lợi nhuận của nhóm bất động sản tương ứng với kỳ vọng, đóng góp 12% tổng lợi nhuận.

Về thị trường chứng khoán, chỉ số P/B của VN-Index đã trở về khoảng 1,5 lần, đây là mức chưa từng thấy kể từ giai đoạn Covid. Với việc Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, đội ngũ phân tích tin rằng thị trường chứng khoán hiện tại đã ở vùng quá bán, bằng chứng là việc khối ngoại đã chuyển từ bán ròng sang mua ròng 15,9 triệu USD kể từ ngày 30/10 đến ngày 7/11 khi họ cho rằng đây là thời điểm tốt để tái đầu tư.