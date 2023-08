Dragon Capital: Thông tin tích cực phản ánh đáng kể, định giá trường tăng lên mức trung bình 5 năm

VN-Index tăng 8,8% trong tháng 7, cao hơn gần gấp đôi mức tăng trưởng của tháng 6 với khối lượng giao dịch bình quân phiên cao nhất trong hơn một năm trở lại đây khi các nhà đầu tư cá nhân đã trở lại thị trường. Thanh khoản vượt 1 tỷ USD cùng với mức trung bình tháng tăng 8% lên mức 776 triệu USD mỗi ngày đã cho thấy sự kỳ vọng của nhà đầu tư.

Niềm tin trên thị trường đã quay trở lại

Trong báo cáo mới công bố, Dragon Capital cho rằng niềm tin của nhà đầu tư dần phục hồi có thể bắt nguồn từ việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công khi mà trong tháng 7, giải ngân đầu tư công đạt mức 6,9%, hoàn thành vượt xa con số đạt được trong cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, Dragon Capital nhận thấy có một sự gia tăng đáng kể trong lượng tiền gửi và số dư ký quỹ của các nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán, điều này thể hiện niềm tin trên thị trường đã quay trở lại.

Thị trường tháng 7 cũng chứng kiến sự xoay chuyển giữa các nhóm ngành, khi sự quan tâm chuyển từ chứng khoán và bất động sản sang bán lẻ. Các doanh nghiệp này từ vị thế bám đuổi đã hưởng lợi khi dòng tiền được cải thiện, phù hợp với đà tăng của thị trường. Sau một thời gian im ắng, phân khúc bán lẻ đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7 khi có mức tăng đến 20,4%.

Định giá thị trường tăng lên mức trung bình 5 năm

Những thông tin tích cực liên quan lợi nhuận của các doanh nghiệp đã được phản ảnh vào thị trường, dẫn đến việc định giá TTM PE 80 doanh nghiệp hàng đầu của Dragon Capital tăng lên mức 12,8 lần, bằng với mức trung bình 5 năm. Nghiên cứu sâu hơn về những cổ phiếu này cùng kết quả kinh doanh quý 2 đã cho thấy một bức tranh về sự hồi phục nhẹ của nền kinh tế.

Dragon Capital quan sát thấy rằng đây là quý thứ 2 liên tiếp có sự tăng trưởng lợi nhuận so với các quý trước, mặc dù lợi nhuận ròng giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đã tăng 9% so với quý trước. Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột cho thị trường, chiếm 59% tổng lợi nhuận từ đầu năm đến nay, duy trì sự ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột cho thị trường, chiếm 59% tổng lợi nhuận từ đầu năm đến nay, duy trì sự ổn định so với cùng kỳ năm trước. Các ngành bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán và công nghệ thông tin cũng có mức tăng trưởng nổi bật khi chiếm 1/5 tổng lợi nhuận toàn thị trường. Trong khi đó, nhóm ngành năng lượng, nguyên liệu, hóa chất và bản lẻ lại có sự sụt giảm trong quý này. Dự báo cho quý 3 sẽ mở rộng ra động lực tích cực cho sự phục hồi của thị trường trong nửa cuối năm 2023.

Dù vậy, sự gia tăng định giá P/E đã phản ánh kỳ vọng mạnh mẽ của thị trường về sự phục hồi kinh tế, cộng hưởng bởi sự hỗ trợ từ các yếu tố vĩ mô trong năm nay. Hiện tại, Dragon Capital cho rằng sự chú ý sẽ hướng về phía các doanh nghiệp, với những nền tảng đã được thiết lập, cần có động thái kinh doanh phù hợp, tạo ra lợi nhuận đủ để đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.