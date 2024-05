Hiệu ứng "Sell in May" không còn đáng ngại, nhóm cổ phiếu nào có cơ hội bứt phá trong tháng 5?

Hiệu ứng "Sell in May" không còn đáng ngại

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng thị trường điều chỉnh mạnh trong tháng 4, song nhịp điều chỉnh là cần thiết cho thị trường trong xu hướng tăng giá. Nhìn về tháng 5, đội ngũ phân tích dự đoán rủi ro giảm điểm của thị trường vẫn tiềm ẩn nhưng mức giảm có thể chậm lại. Qua đó, TPS kỳ vọng vào việc thị trường có thể giữ được vùng 1.150 – 1.180 điểm và bước vào xu hướng tích lũy, tạo nền.



Với kịch bản tích cực (khả năng xảy ra 40%), TPS cho rằng thị trường tiếp tục giao động và tạo nền quanh vùng 1.210 điểm. Tại đây, các phiên giao dịch không cần có thanh khoản cao – đây vốn là đặc trưng của thị trường trong xu hướng tích lũy.

Thêm vào đó, vùng cản trên của thị trường đang là vùng 1.230 – 1.250 điểm. VN-Index đã có nhiều phiên tăng điểm với mức thanh khoản thấp, điều này đặt ra nhiều lo ngại cho xu thế ngắn hạn có thể gặp điều chỉnh khi tiệm cận vùng kháng cự này. Tích lũy nền càng lâu thì đà bật tăng sẽ càng mạnh. Trong đó, phiên breakout khỏi vùng 1.230 – 1.250 điểm cần phải có thanh khoản đột biến để chính thức xác nhận xu thế tích lũy đã chấm dứt.

Trong tháng 5 này, TPS kỳ vọng vào khả năng tạo nền và bật tăng ngay trong tháng. Nếu đà tăng không đi kèm tăng trưởng thanh khoản thì rất dễ có những phiên rung lắc, giảm điểm bất ngờ việc này thể hiện cho xu thế tăng chưa ổn định. Ngược lại, nếu đà tăng có hỗ trợ của thanh khoản thì xu thế điều chỉnh trong tháng 4 sẽ chính thức chấm dứt.

Với kịch bản trung tính (khả năng xảy ra 60%), thị trường sẽ gặp khó và vùng tích lũy sẽ rộng hơn, vùng giao động ở 1.180 – 1.230 điểm. Biên độ giao động lớn khiến nhà đầu tư sẽ khó khăn hơn trong việc kiếm được lợi nhuận và hệ quả sẽ là thanh khoản tiếp tục giảm thấp.

Khả năng thủng vùng 1.180 điểm sẽ được đánh giá tùy vào trạng thái của VN-Index trước vũng hỗ trợ này. Nếu giá giảm kèm theo thanh khoản tăng ở vùng này thì các kịch bản xấu hơn sẽ xuất hiện và thị trường sẽ tìm đến những vùng giá thấp hơn nữa – vùng hỗ trợ tiếp theo là 1.150 điểm.

Theo báo cáo TPS, tháng 5 theo các chu kỳ giao dịch hàng năm thường không có những biến động quá lớn và nhà đầu tư không cần quá lo ngại về hiệu ứng "Sell in May" khi thị trường đã điều chỉnh mạnh trong tháng 4. Thêm vào đó, NĐT đã quen với việc tháng 5 là tháng ít thông tin do các công bố KQKD quý 1 , họp ĐHĐCĐ, chia cổ tức đã công bố. Do đó, khả năng cao thị trường tháng 5 sẽ xảy ra phân hóa nhẹ.

Một số nhóm cổ phiếu dự báo tích cực trong tháng 5

Về câu chuyện đầu tư trong tháng 5, TPS tập trung vào một số nhóm cổ phiếu.

Đầu tiên là nhóm cổ phiếu ngành hóa chất được hưởng lợi bởi câu chuyện giá nguyên liệu đầu vào như than, dầu khí dự báo sẽ duy trì ổn định trong năm 2024 giúp các công ty sản xuất phân bón có thể cải thiện biên lợi nhuận. Ngoài ra, các công ty sản xuất phân bón cũng đang triển khai việc xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài như EU, Úc …điều này giúp các doanh nghiệp có thêm thị trường tiêu thụ mới cũng như giải quyết tình trạng dư thừa nguồn cung. Cuối cùng , TPS kỳ vọng nhà nước sẽ thông qua VAT của ngành phân bón trong tháng 5 này.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngành điện cũng được đánh giá khả quan nhờ ( 1 ) EVN thông qua cơ chế điều chỉnh giá điện bán lẻ 3 tháng 1 lần thay vì 6 tháng như trước đây. Theo đó, tập đoàn này có thể tăng giá bán lẻ điện thêm khoảng 5% từ nay đến cuối năm. ( 2 ) Ngành điện đang bước vào giai đoạn cao điểm mùa khô. Thông thường, sản lượng tiêu thụ điện trong thời điểm này sẽ cao nhất trong năm.

Ngoài ra, nhóm phân tích cho rằng nhóm ngành có lợi nhuận chạm đáy hoặc tiếp tục phục hồi trong năm nay như: Bán lẻ , xuất khẩu , hàng không , chứng khoán, ngân hàng, thép sẽ tiếp tục có triển vọng tích cực.