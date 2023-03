Dragon Capital tiếp tục bán ra cổ phiếu DXG, trở lại làm cổ đông lớn tại Gelex

CTBC Vietnam Equity Fund, quỹ thành viên do Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh vào ngày 9/3. Sau giao dịch, nhóm quỹ ngoại đã giảm sở hữu tại Đất Xanh xuống còn 66,2 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 10,85%.



Vào thời điểm cuối tháng 1, Dragon Capital vẫn còn nắm xấp xỉ 20% vốn tại Đất Xanh, tương đương gần 122.000.000 cổ phiếu. Như vậy, nhóm quỹ này đã bán ròng khoảng gần 56 triệu cổ phiếu DXG chỉ trong chưa đầy 2 tháng.

Chiều ngược lại, các quỹ thành viên khác thuộc Dragon Capital đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu GEX của CTCP Tập đoàn Gelex cũng trong ngày 9/3. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm tại Gelex tăng từ 4,996% lên 5,17% qua đó trở lại làm cổ đông lớn từ ngày 13/3.

Trên thị trường, DXG và GEX vẫn đang quanh quẩn vùng đáy. Kết thúc phiên 13/3, thị giá DXG dừng ở mức 11.200 đồng/cp, giảm 76% so với đỉnh cách đây gần một năm. Trong khi đó, GEX cũng đã giảm 74% so với đỉnh hồi đầu năm ngoái, xuống mức 12.300 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt mức 5.581 tỷ đồng, giảm 45% và lãi sau thuế 469 tỷ đồng, giảm 71% so với kết quả năm 2021. Đất Xanh cho biết do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ giảm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư và đã triển khai bán hàng thành công.

Trong khi đó, Gelex ghi nhận tổng doanh thu năm 2022 đạt 32.090 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.093,43 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,3% và gần 2% so với thực hiện của năm 2021, tương ứng hoàn thành gần 90% kế hoạch doanh thu và 80% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.