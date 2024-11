Nhận định đáy chứng khoán đang ở rất gần, chuyên gia chỉ ra 6 quy tắc "bắt đáy" hiệu quả

Áp lực cung dâng cao khiến VN-Index có thời điểm lùi sát ngưỡng 1.200 điểm trước khi "hồi" trở lại về cuối phiên. VN-Index đóng cửa phiên 18/11 giảm 1,45 điểm tại mốc 1.217 điểm. Nhìn xa hơn chỉ số đã mất gần 75 điểm (~ 6%) kể từ vùng điểm cao thiết lập vào hồi đầu tháng 10. Giảm sâu từ đỉnh, liệu đáy chứng khoán đã dần lộ diện?

Dấu hiệu thị trường gần chạm đáy

Chia sẻ tại chương trình Khớp lệnh, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh số, Chứng khoán VPBank cho rằng nhiều dấu hiệu cho thấy đáy chứng khoán ở rất gần. Nhà đầu tư có thể dựa trên một số yếu tố để nhận diện.

Đầu tiên là xác định đáy thông qua P/E. Kể cả trong kịch bản thị trường xấu nhất, P/E cũng chỉ về mức 10 - 11 lần. Điều này xảy ra vào 2016, trước khi bước vào sóng tăng mạnh 2016 – 2017; năm 2020, trước khi bước vào sóng Covid và năm 2022 khi có câu chuyện về trái phiếu.

Tiếp theo là dựa trên định giá P/B. Thị trường có một điểm hỗ trợ cứng tại 1.155 điểm, khả năng nếu thị trường "nhúng" về đây sẽ kích hoạt được lực cầu bắt đáy và thị trường sẽ có con sóng hồi.

Cuối cùng là chỉ số sợ hãi. Cụ thể, nhà đầu tư có thể tìm xem bao nhiêu cổ phiếu đang giao dịch ở ngưỡng dưới RSI 30, số lượng cổ phiếu giao dịch dưới ngưỡng RSI 30 lên mức 20% – 25% là ngưỡng sợ hãi cao độ của thị trường.

Hiện, số lượng cổ phiếu giao dịch dưới ngưỡng này đang ở mức 10% và chuyên gia cho rằng nếu thị trường tiếp tục giảm sẽ nhanh chóng lên 25% - 30% và mở ra cơ hội bắt đáy. Nhìn vào lịch sử, trong thị trường panic (hoảng loạn) gần nhất 2022, số lượng cổ phiếu giao dịch dưới RSI 30 lên đến 50%. Trong bối cảnh bình thường, tỷ lệ này lên 30% đã có sóng hồi.

Phương pháp và quy tắc "bắt đáy"

Chia sẻ về phương pháp "bắt đáy" hiệu quả, chuyên gia đưa ra phương pháp cá mập. Cụ thể, phương pháp cá mập chia tiền ra thành 4 phần. Lần đầu tiên bắt đáy 25% số tiền đang có. Ở lần tiếp theo, giải ngân tiếp theo 25% nếu cổ phiếu đi ngang hoặc ở hỗ trợ kế tiếp.

Nếu như sau 2 lần giải ngân 50% mà số tiền lỗ trên 10% thì phải cắt và làm lại từ đầu. Phần còn lại sẽ chỉ giải ngân ở nửa bên kia của đáy, tức ở lần 3, giải ngân tiếp 25% nếu cổ phiếu tạo đáy và đi lên (vượt MA20).

Lần giải ngân cuối cùng là khi thị trường Uptrend, cổ phiếu vượt qua 3 đường trung bình quan trọng MA20, 50 và 200. Tóm lại, chuyên gia cho rằng phương pháp này an toàn hơn "all in" vì cho phép giải ngân nhiều lần. Điều quan trọng là nhà đầu tư phải giữ được sự tỉnh táo.

Đặc biệt, để tránh việc "bắt đáy đứt tay", ông Nguyễn Việt Đức cho rằng cần tuân thủ một số quy tắc nhất định. Sau nghiên cứu quy tắc đầu tư của William O’ Neil, chuyên gia nêu 6 điểm nhà đầu tư cần lưu ý.

Thứ nhất, không nên bắt đáy đối với cổ phiếu thị giá quá thấp, trong trường hợp TTCK Việt Nam cổ phiếu chất lượng cao thì giá khoảng 15.000 đồng trở lên.

Thứ hai, cắt lỗ mỗi khi lỗ vượt 8% so giá mua cổ phiếu và không có ngoại lệ.

Thứ ba, tuân thủ các quy tắc bán để khi nào nên bán chốt lời. Bán chủ động 50% và bán 50% còn lại khi mất MA50.

Thứ tư, mua khi chỉ số thị trường tăng điểm, giảm đầu tư và tăng tiền mặt khi thị trường giảm.

Thứ năm, nên mua cổ phiếu nằm trong 6 ngành tăng trưởng hàng đầu như khu công nghiệp, viettel, xuất khẩu, hóa chất.

Thứ sáu, đừng đoán đáy hoặc mua vào khi giá giảm, đừng tranh luận với thị trường và hãy quên đi sự tự hào và cái tôi của mình.