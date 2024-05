Dragon Capital vừa nâng sở hữu lên hơn 10%, cổ phiếu của FPT Retail thiết lập đỉnh mới, tăng hơn 200% sau một năm

Chỉ hơn một tiếng sau khi phiên giao dịch ngà 31/5 mở cửa, cổ phiếu FRT của CTCP FPT Retail đã tăng hơn 6% lên mức giá 175.200 đồng/cp. Đây cũng là mức giá kỷ lục mới mà cổ phiếu này thiết lập kể từ khi niêm yết. Kể từ đầu năm cho tới nay, thị giá của FRT đã tăng 64% và tăng hơn 200% so với thời điểm một năm về trước.

Ở mức giá 175.200 đồng/cp, vốn hóa thị trường của FPT Retail đã đạt mức hơn 23.900 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với số đầu năm.

Không chỉ riêng FRT mà nhóm cổ phiếu ngành bán lẻ, tiêu dùng cũng chứng kiến sắc xanh bao trùm. Có thể kể đến như MWG tăng hơn 2%; DGW tăng 3,5%; MSN tăng hơn 1% hay PET tăng 1,45%.

Các cổ phiếu ngành bán lẻ đồng loạt nổi sóng trong phiên ngày 31/5 nhờ vào việc Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) như đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 116/TTrBTC. Thời gian áp dụng giảm VAT 2% quy định trên từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Được biết, dự thảo Nghị quyết sẽ giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%). Việc giảm này không bao gồm một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Còn riêng về câu chuyện của FPT Retail, doanh nghiệp này trong thời gian gần đây đang liên tục đón những thông tin tích cực. Đầu tiên, trong giai đoạn cuối tháng 5 vừa qua, Dragon Capital - quỹ ngoại quy mô tỷ USD đã liên tục giao dịch với cổ phiếu FRT qua đó tăng tỷ lệ sở hữu lên hơn 10%, tương ứng 13,66 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến việc cổ phiếu FRT bứt phá mạnh trong giai đoạn vừa qua có thể đến từ kỳ vọng của nhà đầu tư vào khả năng tăng trưởng của chuỗi nhà thuốc Long Châu. Trong quý 1/2024, FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 9.042 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, thực hiện được 24% kế hoạch.

Trong đó, mảng dược có FPT Long Châu đóng góp 5.534 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với quý 1/2023 và chiếm 61% tổng doanh thu toàn công ty. Theo chứng khoán ACBS, biên lợi nhuận gộp của công ty tăng lên 20% trong quý 1/2024 ( trong khi cùng kỳ ở mức 15,3%), nhờ FPT Shop và Long Châu đều cải thiện khả năng sinh lợi.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế của FRT trong quý 1/2024 đạt 89 tỷ đồng - gấp 43 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức lợi nhuận đạt 89 tỷ đồng, FRT ghi nhận con số lợi nhuận trước thuế cao nhất trong 5 quý gần đây.

Về mạng lưới cửa hàng, kết thúc quý 1/2024, FPT Retail sở hữu mạng lưới 2.381 cửa hàng trên cả nước. Đáng chú ý, FPT Long Châu mở rộng một cách mạnh mẽ với 1.587 nhà thuốc, tăng 90 nhà thuốc so với đầu năm 2024. Song song, Công ty cũng phát triển mạng lưới trung tâm vaccine với 3 mô hình: shop in shop, side by side và cửa hàng độc lập, mở mới 41 trung tâm vaccine trong quý đầu năm 2024.

Theo dự báo của Chứng khoán ACBS, FPT Retail có thể có lãi trở lại trong 2024 nhờ Long Châu tiếp tục tăng trưởng và FPT Shop giảm lỗ.

Đối với FPT Shop, ACBS dự báo doanh thu của chuỗi này vẫn sẽ tăng trưởng trong hai năm tới. Sức mua của người tiêu dùng được kỳ vọng sẽ cảit hiện vào cuối năm 2024, mặc dù với tốc độ chậm, khi khó khăn kinh tế giảm bớt. ACBS không giả định biên lợi nhuận gộp của chuỗi trong Q1/2024 có thể duy trì trong các quý tiếp theo vì mùa mua sắm trong quý 1/2024 có thể đã hỗ trợ phần nào.

Tuy vậy, ACBS kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của FPT Shop có thể tăng thêm 2,1% trong năm 2024 từ mức 10,1% năm 2023. Để hỗ trợ biên lợi nhuận gộp, FPT Shop đặt mục tiêu cơ cấu lại danh mục sản phẩm hướng tới các sản phẩm có biên lợi nhuận cao (ví dụ: tăng tỷ lệ đóng góp các sản phẩm gia dụng-điện máy). CTCK này cũng dự phóng chuỗi có thể giảm lỗ xuống còn 203 tỷ đồng trong 2024 và có lãi trở lại trong 2025.

Còn chuỗi nhà thuốc Long Châu sẽ tiếp tục củng cố thế mạnh về thuốc kê đơn, nâng cao năng lực của dược sĩ và mở rộng mạng lưới cửa hàng. ACBS giả định số lượng cửa hàng mở mới trong 2024 là 400 và kỳ vọng chuỗi này có thể đạt mức tăng trưởng doanh thu cao hơn các dự báo trước đó.

Sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm cho trung tâm tiêm chủng Long Châu (với 10 trung tâm được mở trong năm 2023), FPT Retail lên kế hoạch mở 100 trung tâm tiêm chủngtrong năm 2024. Đến hết quý 1/2024, công ty đã thực hiện được khoảng 50% mục tiêu này, do đó số trung tâm mở mới cả năm có khả năng sẽ cao hơn kế hoạch đề ra.

Phần lớn khách hàng của trung tâm tiêm chủng Long Châu cho tới nay được giới thiệu từ chuỗi nhà thuốc Long Châu. Theo ban lãnh đạo công ty, hiện một trung tâm tiêm chủng có doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng/tháng. ACBS dự phóng hoạt động kinh doanh nà ycó thể đóng góp doanh thu 1.479 tỷ đồng trong 2024 và 3.393 tỷ đồng trong 2025, giả định có khoảng 120 và 100 trung tâm mở mới tương ứng cho năm 2024-2025.

Biên lợi nhuận gộp ổn định của trung tâm tiêm chủng Long Châu được công ty kỳ vọng là tương đương với chuỗi nhà thuốc Long Châu. Tuy nhiên, theo ban lãnh đạo FPT, thôn gtin chi tiết hơn về điểm hòa vốn chưa rõ ràng vì còn tùy thuộc vào biên lợi nhuận gộp, quy mô mạng lưới và khả năng thương lượng.