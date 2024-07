Drama hot nhất giới pickleball hôm nay: Hãng vợt Việt Nam nhưng dán mác "made in USA", phản hồi ra sao khi bị tố lừa dối khách hàng?

Mới đây, cộng đồng pickleball Việt Nam nổi lên tranh cãi gay gắt khi một thương hiệu vợt được ưa chuộng tại Việt Nam có dấu hiệu lừa dối khách hàng. Cụ thể, trên vợt pickleball của thương hiệu này có dán nhãn "made in USA" và sử dụng cụm kí hiệu “USA Pickleball Approved” (gọi tắt là USAPA). Điều này gây ra hiểu lầm cho người tiêu dùng về việc vợt của thương hiệu được sản xuất tại Mỹ và đạt các tiêu chuẩn theo quy chuẩn của USA Pickleball (USAP) - một đơn vị đưa ra tiêu chuẩn và được thế giới tin tưởng.

Dù vậy, trên trang web của USAP không hề tìm thấy thương hiệu này cũng như các thông tin vợt được sản xuất tại Mỹ. Phía thương hiệu sau đó cũng đã đưa ra phản hồi chính thức.

Thương hiệu vợt pickleball của Việt Nam nhưng gắn mác "made in USA" khiến người tiêu dùng hiểu lầm vợt đến từ thương hiệu của Mỹ

Về việc in cụm kí hiệu USAPA trên vợt được tung ra thị trường, thương hiệu này lý giải đây là yêu cầu bắt buộc để có giao diện vợt hoàn chỉnh để gửi đi đăng kí tiêu chuẩn của USAP.

Thương hiệu này đã tiến hành đăng kí và gửi sản phẩm đi cho việc đăng kí phê duyệt trên hệ thống tiêu chuẩn quốc tế của USAP. Dù vậy, thương hiệu vợt này vẫn chưa nhận được chứng nhận phê duyệt của USAP.

Về việc trên vợt có dòng chữ "made in USA" nhưng thực chất là vợt sản xuất tại Việt Nam, thương hiệu này đưa ra lý do: Lô hàng đầu tiên bị lỗi từ phía thiết kế và nhà sản xuất gắn cụm “Made in USA” khiến quý khách hàng hiểu nhầm vợt đến từ thương hiệu của Mỹ. Lỗi này đã được khắc phục ở tất cả các lô hàng sau này.

Dù vậy, phía người chơi pickleball vẫn chưa thấy thỏa đáng với cách phản hồi đến từ thương hiệu vợt trên.