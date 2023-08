DSC: Sacombank có kế hoạch bán 32,5% vốn tại VAMC trong quý 4/2023, giá tối thiểu 32.000-34.000/cp.

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán DSC cho biết Sacombank có kế hoạch bán 32,5% vốn tại VAMC trong quý 4/2023. Theo các chuyên gia phân tích, giá rao bán của STB tối thiểu sẽ đạt khoảng 32.000-34.000/cp.

DSC đánh giá việc bán vốn của Sacombank có thể tạo động lực tăng giá mạnh cho cổ phiếu trong năm 2023. Tuy nhiên, cũng tồn tại rủi ro Sacombank không thể thoái vốn ngay trong năm 2023 do môi trường vĩ mô không thuận lợi.

Theo DSC, tính đến quý 2/2023, Sacombank gần như đã xử lý hoàn toàn khoản nợ xấu tồn đọng từ việc sát nhập ngân hàng Phương Nam năm 2015. Tính đến hết quý 2/2023, dư nợ khoản trái phiếu VAMC của Sacombank chỉ còn 4.400 tỷ. Theo kế hoạch ban đầu, Sacombank sẽ bán KCN Phong Phú với giá trị 7.000 tỷ để bù vào khoản này. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất, Sacombank sẽ hoàn thành trích lập để xử lý dứt điểm khoản nợ xấu 4.400 tỷ ngay trong năm 2023.

Tuy đã xử lý gần như dứt điểm trái phiếu VAMC, nợ xấu của Sacombank lại có xu hướng tăng, quý 2/2023 nợ xấu nội bảng ở mức 1,8%, từ mốc thấp chỉ 1% đầu năm. Theo đà tăng nợ xấu, tỷ lệ tài sản xấu tăng nhẹ từ 2,7% đầu năm lên 2,9% vào cuối quý 2. Và công ty chứng khoán lưu ý nhà đầu tư cân nhắc đến yếu tố này.

Theo nhóm phân tích, trong trường hợp quản lý tốt chất lượng tín dụng, lợi nhuận của Sacombank có thể bùng nổ trong năm 2024 do: 1) không còn phải trích lập dự phòng cho khoản trái phiếu VAMC và 2) có thể ghi nhận lợi nhuận bất thường từ việc bán KCN Phong Phú.

Tuy nhiên, còn tồn tại khiếm khuyết trong câu chuyện bùng nổ lợi nhuận của Sacombank. Trong năm 2023, nợ xấu của Sacombank đã tăng từ 1% đầu năm lên tới 1,8% trong quý 2/2023. Đáng chú ý, giai đoạn quý 2 khi nợ xấu Sacombank tăng mạnh cũng là giai đoạn thông tư 02 cho phép giãn nợ tín dụng đã được ban hành. Khi thông tư giãn nợ hết hiệu lực vào giữa năm 2024, rủi ro nợ xấu STB sẽ tăng lên là khó tránh khỏi. “Do đó, để câu chuyện bùng nổ lợi nhuận có thể diễn ra, việc kiểm soát chất lượng tín dụng là tối quan trọng với Sacombank”, DSC đánh giá.

DSC dự phóng lợi nhuận trước thuế của Sacombank năm 2023 sẽ đạt 9.600 tỷ, tăng 51% so với năm 2023. Trong năm 2024, với kịch bản cơ sở, DSC ước tính Sacombank sẽ đạt mức lợi nhuận trước thuế 16.600 tỷ, tăng 73% so với năm 2022. Kể cả trong kịch bản nợ xấu tăng thì lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Sacombank vẫn sẽ đạt mức tăng trưởng, dù rất thấp, là 4% so với 2023.

“Có thể thấy, việc hoàn thành tái cơ cấu nợ xấu VAMC là bệ phóng rất tốt cho câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận của STB trong tương lai”, nhóm phân tích nhận định.