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Dự án 6.000 tỷ đồng của Tập đoàn FLC tại thành phố được ví như “Việt Nam thu nhỏ” nhận chỉ đạo

| | Bất động sản

Lãnh đạo TP Quảng Ninh yêu cầu Tập đoàn FLC tập trung thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của dự án Khu đô thị Hà Khánh giai đoạn 1. Mục tiêu là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Chiều 19/9, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Quảng Ninh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai và tháo gỡ khó khăn liên quan đến dự án Khu đô thị Hà Khánh giai đoạn 1 của Tập đoàn FLC tại phường Cao Xanh.

Dự án Khu đô thị Hà Khánh giai đoạn 1 của Tập đoàn FLC có tổng diện tích 47,2 ha, bao gồm xây thô, hoàn thiện mặt ngoài các nhóm nhà ở thấp tầng gồm 1.209 căn; xây dựng 3 công trình chung cư nhà ở xã hội, 1 công trình nhà ở thương mại cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ toàn khu.

Tuy nhiên, do Tập đoàn FLC chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chưa hoàn thiện xây dựng, nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, nên đến nay, các nhà đầu tư thứ cấp chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương, Tập đoàn FLC và các nhà đầu tư thứ cấp đã trao đổi, làm rõ các khó khăn, vướng mắc, bàn phương hướng giải quyết.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, nhấn mạnh, đây là dự án đã kéo dài, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều nhà đầu tư thứ cấp. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành để rà soát, tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; đồng thời yêu cầu Tập đoàn FLC tập trung thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của dự án. Mục tiêu là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Khu đô thị Hà Khánh có tên thương mại FLC Tropical City Ha Long có tổng diện tích khoảng 88ha. Dự án bao gồm cả hai giai đoạn với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng.

Thanh Phong

Việt Nam hàng ngày

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