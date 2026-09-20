Gần Hà Nội, một “siêu không gian” du lịch đang được định hình trở trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế

Theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, Quảng Ninh được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế, cửa ngõ thương mại và dịch vụ chất lượng cao.

Đến năm 2050, Quảng Ninh hướng tới mô hình thành phố có giá trị di sản mang tầm quốc tế, trung tâm kinh tế biển và cửa ngõ giao thương quan trọng của Việt Nam với khu vực Đông Nam Á. Trong không gian phát triển đó, du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Cách Hà Nội hơn 150km, Quảng Ninh những năm gần đây nổi lên là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Theo số liệu của Quảng Ninh, trong 8 tháng năm 2026, thành phố đón gần 17,1 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú đạt gần 6,6 triệu lượt, tăng 10%. Tổng thu du lịch đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 23%.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu đón 28 - 30 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 9 - 10 triệu lượt. Đến năm 2050, tổng lượng khách dự kiến đạt 40 - 45 triệu lượt, khách quốc tế 13 - 15 triệu lượt.

Quy mô thị trường ngày càng lớn đặt ra yêu cầu phát triển du lịch theo hướng không chỉ thu hút khách, mà còn kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu, mở rộng trải nghiệm và tạo sức lan tỏa tới nhiều ngành kinh tế.

Chùa Đồng - Yên Tử

Mở rộng không gian, nâng giá trị du lịch

Để nâng cao giá trị ngành du lịch, trong nhiều năm qua, Quảng Ninh từng bước giảm sự phụ thuộc vào một số sản phẩm, điểm đến truyền thống, chuyển sang phát triển hệ thống sản phẩm đa dạng dựa trên lợi thế biển, đảo, di sản, văn hóa và cảnh quan tự nhiên.

Cùng với phát triển sản phẩm, Quảng Ninh cũng chú trọng hoàn thiện hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, cảng tàu khách, các khu, điểm du lịch. Thành phố cũng đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn được tổ chức, tạo thêm sức hút cho điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy chi tiêu của du khách. Công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng môi trường du lịch văn minh cũng được tăng cường.

Việc Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/9/2026 tiếp tục mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện tổ chức lại các nguồn lực du lịch trên quy mô rộng hơn, đồng bộ hơn.

Từ Hạ Long, du khách có thể kết nối với Yên Tử, sau đó mở rộng hành trình sang các điểm đến biển đảo, nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng ở Vân Đồn, Cô Tô, Quan Lạn - Minh Châu, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ…

Sự liên kết giữa di sản, văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí và các hoạt động ban đêm sẽ giúp hình thành chuỗi sản phẩm phong phú, thay vì những điểm đến tách rời. Đây cũng là cơ sở để Quảng Ninh chuyển từ mục tiêu tăng lượng khách sang nâng giá trị từ mỗi du khách, mỗi sản phẩm và mỗi hành trình.

Hoạt động cộng đồng tại Quảng Ninh.

Hướng tới hệ sinh thái du lịch đa dạng

Quảng Ninh đang từng bước mở rộng không gian và phương thức phát triển du lịch. Định hướng hình thành 3 khu du lịch quốc gia gắn với du lịch đêm và công nghiệp văn hóa, 8 không gian kinh tế di sản, 6 khu vực phát triển kinh tế ban đêm trọng điểm, cùng việc số hóa di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt, sẽ tạo thêm nền tảng để phát triển các sản phẩm mới.

Cùng với đó là xây dựng các không gian biểu diễn, tổ chức sự kiện quy mô lớn, phát triển không gian sáng tạo và tăng cường kết nối giữa cộng đồng, nghệ nhân, nghệ sĩ với doanh nghiệp.

Thị trường cũng được tổ chức theo hướng chuyên sâu hơn. Ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp và các địa phương mở rộng thị trường, xác định từng nhóm khách, phân khúc và sản phẩm phù hợp. Mục tiêu của Quảng Ninh không chỉ là đón thêm khách mà còn tạo ra nhiều giá trị hơn từ mỗi hành trình.

Du lịch sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời góp phần đưa thành phố Quảng Ninh từng bước khẳng định vị thế trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế.