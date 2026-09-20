Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính trên toàn quốc trước ngày 30/9

Đồng bộ dữ liệu bản đồ địa chính

Cục Quản lý đất đai vừa có văn bản số 4720/QLĐĐ-ĐĐĐKĐĐ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, chuẩn hóa, giao nộp dữ liệu bản đồ địa chính và báo cáo kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận.

Theo Cục Quản lý đất đai, việc giao nộp dữ liệu được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường. Đây cũng là nhiệm vụ triển khai Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về tăng cường, đẩy mạnh đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

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Theo đó, Cục Quản lý đất đai đề nghị các tỉnh, thành phố thống nhất việc tiếp nhận, tổng hợp dữ liệu, hướng tới xây dựng nguồn dữ liệu đất đai đồng bộ trên phạm vi cả nước.Các Sở Nông nghiệp và Môi trường phải rà soát toàn bộ sản phẩm bản đồ địa chính dạng số đã được cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh phê duyệt. Nội dung rà soát phải xác định đầy đủ phạm vi, đơn vị hành chính cấp xã, thời điểm đo đạc, tỷ lệ bản đồ, hệ tọa độ, kinh tuyến trục và tình trạng sử dụng dữ liệu.

Cục Quản lý đất đai yêu cầu việc phân lớp đối tượng, màu sắc, cấu trúc tệp và thông tin mô tả phải thống nhất, đầy đủ, bảo đảm khả năng kiểm tra, khai thác và tích hợp dữ liệu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã, chủ đầu tư và các đơn vị đo đạc liên quan phối hợp kiểm tra, hoàn thiện và giao nộp dữ liệu.Dữ liệu đưa vào hệ thống phải bảo đảm đúng với sản phẩm đã được kiểm tra, nghiệm thu, phê duyệt và đang được sử dụng tại địa phương.

Việc giao nộp được thực hiện trên hệ thống LANDINFO. Khi tạo hồ sơ, địa phương phải khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin về hành chính, đo đạc, loại dữ liệu, tỷ lệ bản đồ, năm đo đạc, hệ tọa độ, kinh tuyến trục và thông tin dự án nếu có.

Sau khi tải dữ liệu, địa phương phải kiểm tra kết quả kiểm tra tự động trên hệ thống, kịp thời sửa lỗi và bổ sung dữ liệu theo yêu cầu. Hồ sơ chính thức chỉ được gửi sau khi hoàn tất việc kiểm tra thành phần và tính thống nhất của dữ liệu.

Cùng với giao nộp dữ liệu, các địa phương phải rà soát, tổng hợp kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận theo từng đơn vị hành chính cấp xã. Báo cáo phải thể hiện diện tích, số thửa đất và số lượng mảnh bản đồ theo từng tỷ lệ.

Chốt số liệu đến ngày 31/8/2026

Cục Quản lý đất đai lưu ý, số liệu phải được đối chiếu giữa báo cáo, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm không tổng hợp trùng lặp giữa các nhóm.

Số liệu phục vụ báo cáo được chốt đến ngày 31/8/2026. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và thống nhất của số liệu tổng hợp; đồng thời ký, đóng dấu báo cáo cấp tỉnh.

Để bảo đảm tiến độ, Cục Quản lý đất đai đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, phân công đơn vị đầu mối và cán bộ phụ trách, tổ chức thực hiện, theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng dữ liệu và tổng hợp báo cáo. Thời hạn hoàn thành việc giao nộp dữ liệu trên hệ thống LANDINFO và gửi báo cáo về Cục Quản lý đất đai trước ngày 30/9/2026.

Việc chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu bản đồ địa chính lần này được kỳ vọng góp phần làm rõ hiện trạng dữ liệu đất đai tại từng địa phương, xác định cụ thể những khu vực đã có dữ liệu đạt yêu cầu và những nơi còn thiếu, sai lệch hoặc cần đo đạc, chỉnh lý. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, phục vụ quản lý nhà nước và khai thác thông tin đất đai thống nhất, chính xác hơn.