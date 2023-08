Dự án chung cư Cô Giang ở giữa trung tâm Q.1 của Novaland (NVL) được TP.HCM gỡ vướng

UBND TP.HCM vừa có văn bản số 588/TB-VP thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi tại cuộc họp tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (lần thứ 3, ngày 27/7/2023).

Đáng chú ý về việc xử lý dự án Chung cư Cô Giang (tên thương mại The Grand Manhattan), tại số 100, đường Cô Giang, Q.1, do CTCP Phát triển Đất Việt - công ty con của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Sở Xây dựng TP.HCM được giao phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, các đơn vị liên quan khẩn trương xác định rõ phần diện tích thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất theo quy định, thực hiện trước ngày 15/8/2023.

Trước đó, vào hồi tháng 2/2023, dự án The Grand Manhattan được đưa vào danh sách 7 dự án bất động sản được TP.HCM xem xét xử lý, tháo gỡ vướng mắc pháp lý.

Theo tìm hiểu, dự án The Grand Manhattan là sản phẩm bất động sản thuộc phân khúc hạng sang có quy mô 14.000 m2.

Vào giữa tháng 4, Novaland cùng ngân hàng TPBank và CTCP đầu tư xây dựng Ricons (Ricons) đã ký kết thỏa thuận về việc hợp tác triển khai xây dựng hoàn thiện dự án này.

Theo thỏa thuận, TPBank hỗ trợ tài chính để đảm bảo dự án The Grand Manhattan tiếp tục triển khai thi công sau thời gian tạm ngưng cũng như cung cấp gói tín dụng cho người mua nhà; Ricons đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công, cam kết đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng với Chủ đầu tư.

Thời gian qua, các vướng mắc pháp lý tại một số dự án lớn của NVL như Aqua City tại Đồng Nai và NovaWorld Phan Thiết tại tỉnh Bình Thuận đã dần được tháo gỡ và có hướng giải quyết.

Cụ thể, với dự án Aqua City, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, các căn nhà ở thấp tầng thuộc phân khu I và V được UBND tỉnh Đồng Nai cho phép đưa vào kinh doanh.

Trước đó, hôm 21/7, Tổ công tác của Thủ tướng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì đã làm việc với đoàn công tác của tỉnh Bình Thuận để hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến dự án NovaWorld Phan Thiết.

Phát biểu tại Hội nghị tình hình, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản chiều ngày 3/8, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Nova (Novaland) Bùi Thành Nhơn cũng thông tin rằng, cho đến nay, các dự án của Novaland căn bản đã có hướng giải quyết cụ thể và đang trong tiến trình tháo gỡ. Các dự án tại Bà Rịa Vũng Tàu hầu hết đã được Lãnh đạo tỉnh phê duyệt giải quyết. Các dự án tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình thuận đã được Tổ Công tác và các bộ ban ngành tận tình hướng dẫn và địa phương đang tập trung tháo gỡ.