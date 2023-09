Dự án điện mặt trời nghìn tỷ 'dính' đất rừng đi vào hoạt động

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới đây đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến 9 dự án ĐMT trên địa bàn tỉnh này. Cụ thể, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ chứng cứ, tài liệu có liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt bổ sung các dự án điện mặt trời nối lưới tại tỉnh Khánh Hòa vào quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016-2020.