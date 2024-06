Dự án đường vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn: Ngưng trệ vì vướng giải phóng mặt bằng

Dự án (DA) đường nối cầu An Mô bắc qua sông Thạch Hãn vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong) được khởi công từ năm 2017 với tổng mức đầu tư 74 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018. Sau đó, tổng mức đầu tư của DA được điều chỉnh còn 66,6 tỷ đồng và được UBND tỉnh Quảng Trị gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2021. Song đến nay, DA chưa thể hoàn thành do gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở huyện Triệu Phong dang dở sau nhiều năm do vướng mặt bằng

Ngày 12/6, ông Võ Phong Luân- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho hay, dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn hiện vẫn chưa hoàn thành do gặp khó khăn về khâu giải phóng mặt bằng. Còn 7 hộ dân có tài sản ở gần mố cầu An Mô của xã Triệu Long chưa đồng ý phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

“Có 100 hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng thì 93 hộ đã đồng ý phương án đền bù và bàn giao mặt bằng, còn 7 hộ ở khu vực mố cầu thì chưa đồng ý. UBND huyện Triệu Phong đã nhiều lần làm việc, các hộ yêu cầu áp giá đền bù vào thời điểm hiện tại, trong lúc đó 93 hộ chấp hành pháp luật thì được áp giá đền bù vào năm 2021”, ông Luân nói.

Sau nhiều năm thi công, hiện ở tuyến chính có chiều dài 300m đoạn qua xã Triệu Long và nút giao cuối tuyến chính còn vướng mắc. Hằng ngày các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này rất vất vả, nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Các hộ dân lân cận khu vực này cũng hứng chịu bụi, liên tục có ý kiến với chính quyền địa phương. Ông Võ Sính-Chủ tịch UBND xã Triệu Long thông tin, đến nay có 7 hộ dân trên địa bàn chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công với lý do giá bồi thường chưa hợp lý và khu vực tái định cư không ổn định.

“Việc đường nối lên cầu An Mô lâu nay chưa thể thi công đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại và cuộc sống của người dân địa phương. Xã cũng nhiều lần vận động bà con bàn giao, song đến nay họ vẫn chưa đồng ý, trong lúc đó cầu An Mô mới đã hoàn thành và đã đưa vào sử dụng”, ông Sính nói.

Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Phan Văn Linh cho biết, do ở xã Triệu Long không còn diện tích đất phù hợp để làm khu TĐC nên huyện đang triển khai xây dựng khu TĐC thị trấn Ái Tử. Theo ông Linh, liên quan đến vướng mắc về giải phóng mặt bằng dự án trên, địa phương tính đến phương án cưỡng chế, song sau đó không thực hiện. Hiện tại UBND huyện đang làm việc với các đơn vị liên quan và các hộ dân để đi đến thống nhất việc đền bù giải phóng mặt bằng .