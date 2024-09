Dự án học bổng DB Dream Leader Global: Nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai

Nhằm mang đến cơ hội học tập, phát triển kỹ năng và trải nghiệm giao lưu văn hóa quốc tế cho sinh viên xuất sắc tại Việt Nam, Quỹ văn hóa DB Kim Jun Ki chính thức khởi động chương trình học bổng DB Dream Leader Global tại Việt Nam.



Chương trình hướng tới trao tặng học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc và trao tặng học bổng phát triển cho hai trường đại học gồm Đại học Thăng Long Hà Nội và Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng có 30 sinh viên được trao tặng học bổng, với 15 sinh viên/trường.

Mỗi sinh viên sẽ nhận học bổng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Cùng với đó là cơ hội tham gia hoạt động tình nguyện tại các cơ sở cộng đồng, tham gia chương trình giao lưu văn hóa cùng các hoạt động tình nguyện quốc tế Việt - Hàn.

Trong buổi lễ khởi động dự án học bổng DB Dream Leader Global, diễn ra ngày 26/9 tại toà nhà trụ sở của Công ty Bảo hiểm VNI và BSH, ông Kim Jeong Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn DB Insurance bày tỏ hy vọng, dự án học bổng sẽ là một bước đệm vững chắc để các sinh viên trở thành những nhân tài có óc sáng tạo và có khả năng dẫn dắt xã hội trong tương lai.

"Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Các hoạt động mà các bạn tham gia trong chương trình sẽ là bước đi ý nghĩa đầu tiên của chính các bạn, trong việc thực hiện trách nhiệm cộng đồng và đóng góp cho xã hội", ông Kim Jeong Nam nói.

Ông Trương Ngọc Kim, Phó Chủ tịch hội đồng trường Đại học Thăng Long cho biết, với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để các sinh viên có thể học tập, rèn luyện và phát triển bản thân, ngay khi nhận được thông tin về dự án DB Dream Leader Global, trường Đại học Thăng Long đã tích cực làm việc cùng các bên liên quan để nhanh chóng triển khai chương trình học bổng này đến sinh viên.

Tại buổi Lễ khởi động Chương trình Học bổng DB Dream Leader Global diễn ra vào ngày 26/9 tại Hà Nội, ông Trương Ngọc Kim chia sẻ: "Trong bối cảnh Việt Nam vừa trải qua nhiều khó khăn do thiên tai, chương trình học bổng thực sự là một sự hỗ trợ kịp thời và rất đáng trân trọng. Nó không chỉ giúp các em giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn là nguồn động viên lớn, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập và tham gia vào các hoạt động xã hội".

Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki được thành lập từ năm 1988 bởi nhà sáng lập Tập đoàn DB Insurance - ông Kim Jun Ki. Với phương châm "Tương lai thuộc về những người dám thách thức với ước mơ và hy vọng", quỹ đã đầu tư 99 tỷ won để cấp học bổng cho 5700 sinh viên đại học và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ở Hàn Quốc, chương trình học bổng Dream Leader được khởi động từ năm 2016, nhằm tuyển chọn những sinh viên xuất sắc từ các trường đại học hệ 4 năm trên toàn quốc. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ học bổng, chương trình còn giúp các bạn sinh viên trở thành những người biết chia sẻ và cống hiến thông qua các hoạt động tình nguyện.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, chương trình học bổng DB Dream Leader Global hứa hẹn mang đến những cơ hội phát triển toàn diện cho sinh viên Việt Nam, đồng thời góp phần tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.

Thông qua việc kết hợp hỗ trợ tài chính với các hoạt động tình nguyện và giao lưu văn hóa, chương trình hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai có trách nhiệm, kỹ năng và tầm nhìn quốc tế.