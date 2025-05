The Five xây dựng phòng máy tính cho học sinh vùng cao Quảng Ninh

Ngày 3/4/2025, Hành trình thiện nguyện "Mùa xuân yêu thương" của The Five - Thương hiệu du lịch, nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn Thành Công đã đến với các em học sinh tại điểm trường THCS Quảng Tân, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi có 429 học sinh đang theo học, trong đó có tới 35,7% là học sinh dân tộc thiểu số, 33 em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi hoặc khuyết tật. Chuyến hành trình của The Five được thực hiện với mong muốn mang thiết bị, đồ dùng học tập thiết thực để các em học sinh có thể tiếp cận tri thức nhanh chóng, kịp thời.

Trong khuôn khổ chiến dịch, đại diện The Five đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Hà, Hội Chữ thập đỏ huyện và Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức lễ trao tặng 15 bộ máy vi tính và 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị 102 triệu đồng. Phòng máy tính hiện đại này không chỉ là món quà vật chất, mà còn là cầu nối tri thức, mang đến cơ hội học tập và phát triển cho học sinh tại địa phương.

Nụ cười hân hoan của các em học sinh tại trường THCS Quảng Tân.

20 phần quà ý nghĩa được gửi trao tới các em học sinh vượt khó

Phát biểu tại chương trình, thầy Tô Thanh Tùng – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Phòng máy tính là điều mà thầy và trò nhà trường mong mỏi từ lâu. Việc tiếp cận công nghệ sẽ mở ra cánh cửa mới cho các em học sinh nơi đây. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Tập đoàn Thành Công, TCG Land và thương hiệu The Five đã mang đến món quà đầy ý nghĩa này."

Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sự xúc động và biết ơn tới thương hiệu The Five và TCG Land

Nguồn lực của chiến dịch Mùa xuân yêu thương đến từ sự quyên góp của tập thể CBNV đang làm việc tại các cơ sở The Five cũng như CBCNV Tập đoàn Thành Công, thông qua các chương trình hội chợ từ thiện được tổ chức xuyên suốt tháng 3/2025.

Khép lại hành trình "Mùa xuân yêu thương" 2025, The Five không chỉ để lại những món quà hiện hữu, mà còn mang đến năng lượng tích cực, động lực học tập và sự khích lệ to lớn cho học sinh trường THCS Quảng Tân. Đại diện thương hiệu cho biết: "Bằng tinh thần sẻ chia và trách nhiệm, The Five cam kết sẽ tiếp tục hành trình "Mùa xuân yêu thương", đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, tham gia vào hành trình nâng cánh ước mơ, tiếp sức trên con đường chinh phục tri thức của thế hệ tương lai của đất nước".

"Mùa Xuân Yêu Thương" là hoạt động thiện nguyện thường niên được tổ chức bởi The Five, với mục tiêu lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc tới cộng đồng. Trước đó, vào tháng 3/2024, đại diện The Five và TCG Land (một đơn vị thuộc Tập đoàn Thành Công) đã mang giếng nước sạch và đồ dùng học tập tới các em học sinh của trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Cang, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) – góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập cho các em học sinh miền núi.

The Five trao tặng công trình giếng nước sạch tại Trường PTDT THCS Trà Cang - Quảng Nam