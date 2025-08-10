"Dự án khẩn cấp" vượt tiến độ 3 tháng, Thủ tướng đề nghị khen thưởng nhà thầu ngay tại công trường

Ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu; kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; cho ý kiến về đề xuất xây dựng tuyến đường mới nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ). Đi cùng với Thủ tướng có lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

Đáng chú ý, tại công trường thi công cầu Phong Châu mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng đã kiểm tra tiến độ và động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân.

Thủ tướng kiểm tra dự án cầu Phong Châu mới. Ảnh: VGP

Cầu Phong Châu mới qua sông Hồng nằm trên Quốc lộ 32 được xây dựng sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập do bão Yagi. Cầu nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, với chiều dài 383 m và đường dẫn 2 đầu cầu mỗi bên hơn 110 m.

Dự án cầu Phong Châu mới được triển khai từ cuối năm 2024 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long, thuộc Bộ Xây dựng là Chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Báo cáo Thủ tướng, các đơn vị cho biết hiện đang kiểm soát tiến độ các hạng mục, có hạng mục vượt tiến độ, tổng giá trị thực hiện dự án đạt trên 75%. Các đơn vị phấn đấu ngày 28/8 sẽ hợp long cầu, cuối tháng 9 hoàn thành và thông xe cầu đầu tháng 10.

Thủ tướng tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công cầu Phong Châu mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ảnh: VGP

Tại công trường, Thủ tướng cho rằng việc triển khai dự án cầu Phong Châu mới để lại nhiều kinh nghiệm quý. Sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập, người dân địa phương đi lại rất khó khăn. Thủ tướng đã chỉ đạo đây là tình huống khẩn cấp, phải lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, nhờ đó đã rút ngắn thời gian được 3 tháng, cũng như tiết kiệm chi phí lớn so với dự toán ban đầu.

Thủ tướng biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng thời sự vào cuộc quyết liệt của Binh đoàn 12 với tinh thần làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình...

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng ngay Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn. Thủ tướng cũng đồng ý lấy khoản tiết kiệm được trong thi công cầu để mở rộng thi công, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính.

Nhắc lại tinh thần "Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn", Thủ tướng mong các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Thủ tướng động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng), đơn vị đang đảm nhiệm vận hành cầu phao Phong Châu. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng). Đây là đơn vị đang đảm nhiệm vận hành cầu phao Phong Châu. Thủ tướng biểu dương nỗ lực của đơn vị ngày đêm không ngừng nghỉ, bảo đảm lưu thông cho nhân dân kể từ khi cầu Phong Châu cũ bị sập; động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực hơn nữa phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cầu Phong Châu mới dự kiến vượt tiến độ 3 tháng

Trong thời gian cầu Phong Châu mới được xây dựng, cầu phao Phong Châu (Phú Thọ) được vận hành hằng ngày để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Binh chủng Công binh

Cầu Phong Châu mới được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với bề rộng cầu 20,5m phù hợp với bề rộng nền đường. Kể từ khi được khởi công xây dựng vào ngày 21/12/2024, để đáp ứng nhiệm vụ sớm hoàn thành dự án, phục vụ người dân địa phương, cũng như hàn gắn vết thương sau vụ sập cầu Phong Châu cũ, trong thời gian qua, việc thi công công cầu mới được duy trì 24/7.

Theo Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị thi công cầu Phong Châu mới, tính đến đầu tháng 8/2025, công trình cầu Phong Châu chỉ còn 7 đốt đúc hẫng trên tổng số 60 đốt. Với tiến độ như hiện nay, dự kiến, công tác hợp long cầu sẽ được tiến hành trước ngày 2/9/2025.

Sau khi hợp long xong, nhà thầu sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại như xử lý các yếu tố kỹ thuật, bảo đảm chất lượng của các đốt đúc hẫng, thảm bê tông nhựa mặt cầu, làm khe co giãn, lan can hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ… Theo dự kiến, đầu tháng 10/2025, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác. Nếu mục tiêu này đạt được, dự án cầu Phong Châu mới sẽ rút ngắn được khoảng 3 tháng so với kế hoạch ban đầu.