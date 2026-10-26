“Dự án ma” của dân đu concert: Đi chuyến này xong dừng, lo tích góp làm ăn

Trước mỗi màn đi concert, fan K-pop nói riêng và dân đu idol nói chung thường có một lời hứa quen thuộc: Đi chuyến này xong dừng, lo tích góp làm ăn. Thế nhưng, lời hứa ấy thường lung lay ngay khi thần tượng xuất hiện trên sân khấu.

Với fan BIGBANG, câu chuyện còn gây tò mò hơn khi có người sẵn sàng chi đến 50 triệu đồng để gặp thần tượng, người tự tay làm trang phục suốt nửa ngày, người ngày ngày bỏ ống heo 10.000 đồng để dành tiền đi concert. Bởi không phải dự án ma, dự án thật của họ là kế hoạch kiếm tiền để tiếp tục đi chuyến sau.

Trước concert là một loạt phép tính, sau concert lo kiếm tiền để đu tiếp

Với Hà (sinh năm 2001), hành trình làm fan BIGBANG bắt đầu từ khi cô còn học tiểu học, khoảng 7 - 8 tuổi. Ngày ấy, Hà xem các anh trên ITV, còn bây giờ, sau khoảng 20 năm gắn bó với nhóm, cô đã có thể tự kiếm tiền và quyết định chi tiêu cho sở thích của mình.

Là người làm công việc tự do và đang sống tại Hà Nội, Hà không phải lo chi phí di chuyển hay chỗ ở cho chuyến đi lần này. Cô mua vé concert với giá gốc 4 triệu đồng, tự chuẩn bị trang phục và rủ bạn đi cùng. Những khoản chi được tính toán tương đối gọn gàng, nhưng điều khiến Hà hài lòng nhất vẫn là trải nghiệm thực tế tại concert.

“Sau khi mua vé, mình cũng có hơi lăn tăn một chút. Nhưng đến khi hòa vào không khí ở đây, được check-in và gặp các fan khác, mình cảm thấy số tiền mình bỏ ra rất xứng đáng. Đây là khoản đầu tư cho tinh thần sau những ngày đi làm căng thẳng, áp lực”, Hà chia sẻ.

Nói về kế hoạch tài chính sau chuyến đi, cô cho biết bản thân vẫn có thể cân nhắc nếu BIGBANG bất ngờ thông báo thêm một đêm diễn tại Hà Nội. Với Hà, việc theo đuổi sở thích cũng cần đi cùng khả năng chủ động về thu nhập. Cô tự tin rằng mình có thể tìm kiếm nguồn thu từ nhiều công việc khác nhau để tiếp tục dành tiền cho những chuyến đi như vậy.

Hà

Cũng là fan BIGBANG lâu năm, Trà Mi (30 tuổi, nhân viên livestream TikTok) và người bạn là Định (22 tuổi) đang học thời trang đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho chuyến đi từ TP.HCM ra Hà Nội. Hai người đặt vé máy bay, tìm khách sạn từ sớm đồng thời lên ý tưởng trang phục riêng cho concert.

Với Trà Mi, bộ outfit lấy cảm hứng từ G-Dragon còn được tự tay thực hiện từ đầu đến cuối, mất khoảng nửa ngày để hoàn thành. Còn Định lựa chọn thuê trang phục. Cả hai đều chấp nhận dành thời gian, công sức và tiền bạc để có diện mạo đúng với không khí của buổi diễn.

Tổng chi phí dự kiến cho chuyến đi của hai người cũng có sự chênh lệch đáng kể. Trà Mi ước tính khoảng 20 triệu đồng cho vé concert, vé máy bay và trang phục. Trong khi đó Định cho biết con số đã lên tới khoảng 50 triệu đồng. Nguyên nhân chính cho con số này là vì vé Diamond được mua lại từ seller đã có giá khoảng 25 triệu đồng.

Trước câu hỏi liệu có đặt giới hạn chi tiêu hay không, Định thừa nhận bản thân gần như không dám tính lại tổng số tiền đã bỏ ra, bởi các khoản cứ lần lượt phát sinh. Tuy vậy, khi được hỏi có hối tiếc vì đã chi nhiều tiền cho thần tượng hay không, câu trả lời của cô lại khá dứt khoát: “Không sao, tiền có thể kiếm lại được”.

Với Trà Mi, chuyến đi cũng trở thành động lực để làm việc chăm chỉ hơn. Thay vì coi số tiền đã chi là một khoản phải tiếc nuối, cô xem đó là lý do để bản thân tiếp tục cố gắng kiếm tiền, chuẩn bị cho những trải nghiệm tiếp theo.

Trà Mi (trái) và Định (phải)

“Dự án thật” của fan BIGBANG: Mỗi ngày tiết kiệm 10 nghìn đồng để đu idol

Nếu có một điểm chung giữa những fan BIGBANG đã trưởng thành, đó là họ hiểu muốn đi concert lâu dài thì cần có khả năng tự chủ tài chính.

Lan (32 tuổi) mua vé concert với giá khoảng 6,5 triệu đồng và may mắn có được tấm vé nhờ bạn bè hỗ trợ săn vé trong lúc bản thân bận làm việc. Với Lan, chuyện đi concert không phải quyết định bộc phát vào phút cuối, bởi cô đã có kế hoạch gặp BIGBANG cùng những người bạn từ năm trước.

Lan cho biết mình bắt đầu biết đến nhóm vào khoảng năm 2010, khi các ca khúc của BIGBANG dần trở nên phổ biến. Năm ngoái, cô cùng bạn bè đi xem G-Dragon và nghe nam nghệ sĩ nhắc đến kế hoạch kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm. Họ đã hẹn nhau rằng nếu BIGBANG trở lại, cả nhóm sẽ tiếp tục đi cùng nhau. Năm nay, lời hẹn ấy trở thành hiện thực.

“Mình nghĩ mình sẽ tiếp tục làm việc để đi tiếp. Thanh xuân chỉ có một lần và chúng mình đi concert cũng là để gặp lại thanh xuân của mình còn tiền thì có thể kiếm lại được”, Lan chia sẻ.

Lan

Trong khi đó, Hồng Hạnh, một fan BIGBANG thường xuyên theo dõi các hoạt động của nhóm, lại có cách tiết kiệm rất cụ thể. Sau chuyến đi concert G-Dragon trước đó, cô bắt đầu bỏ ống heo 10.000 đồng mỗi ngày để dành tiền cho những lần gặp thần tượng tiếp theo.

Đến concert lần này, Hồng Hạnh mua vé với giá gốc 7,5 triệu đồng. Sau khi dành tiền cho chuyến đi, cô cho biết mình vẫn còn dư khoảng 3 triệu đồng để ăn uống và vui chơi. Với Hạnh, đây là khoản ngân sách đã được chuẩn bị từ trước nên không khiến cô quá áp lực về tài chính.

Đặc biệt, khi được hỏi dự án ma của dân đu idol thường là tuyên bố “đi chuyến này xong sẽ nghỉ, tập trung làm ăn” hay không, Hồng Hạnh trả lời ngay rằng cô chưa bao giờ có ý định như vậy. “Chừng nào các anh còn diễn thì chúng tôi còn đi”, cô nói.

Với Hồng Hạnh, những fan BIGBANG ở độ tuổi của cô hiện đã có công việc và thu nhập riêng. Bởi vậy, sau khi chi tiền cho một chuyến concert, họ vẫn có thể tiếp tục tích góp để chờ những lần gặp thần tượng tiếp theo. Còn nếu BIGBANG bất ngờ thông báo thêm một đêm diễn ngay ngày hôm sau, câu trả lời của cô vẫn là sẵn sàng đi tiếp.

Hồng Hạnh

Có thể thấy “dự án ma” của dân đu concert luôn có một phiên bản thực tế hơn: đi concert xong thì trở về làm việc, chăm chỉ kiếm tiền, dành dụm cho lần sau. Bởi với những người đã theo BIGBANG từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, lời hứa nghỉ đu idol đôi khi còn khó thực hiện hơn cả việc tìm cách mua được vé.

PV