Bé gái tiểu học thừa kế cổ phần hơn 2.600 tỷ đồng từ cha

Có những người đi từ ngôi làng nhỏ đến phòng thí nghiệm, rồi từ phòng thí nghiệm đến phòng họp của một tập đoàn. Ông Thiệu Căn Hỏa, người sáng lập tập đoàn nông nghiệp Đại Bắc Nông (DBN) của Trung Quốc, là một người như vậy. Điều ít ai ngờ là khối tài sản ông dày công gây dựng nay thuộc về một bé gái chưa thành niên.

Ông Thiệu Căn Hỏa sinh ngày 29/7/1965 tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Kim Đông, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), trong một gia đình nông dân nghèo. Ông học giỏi nên thi đỗ Đại học Nông nghiệp Chiết Giang năm 1982. 4 năm sau, nhờ thành tích xuất sắc, ông tốt nghiệp sớm để học tiếp lên tiến sĩ ở Đại học Nông nghiệp Trung Quốc.

Ông Thiệu Căn Hỏa lúc sinh thời, ông là người sáng lập tập đoàn DBN (Ảnh: DBN)

Năm 1991, ông bảo vệ thành công luận án về thức ăn cho lợn và được gọi là tiến sĩ dinh dưỡng lợn đầu tiên của Trung Quốc. Ông từng nói mình sinh ra ở nông thôn nên cả đời chỉ làm việc liên quan đến nông nghiệp. Theo ông, bản chất mình là một nông dân và đó là lý do ông thành "tiến sĩ nuôi lợn" đầu tiên.

Sau khi tốt nghiệp, ông ở lại dạy tại Học viện Nông nghiệp Bắc Kinh, là người có học vị tiến sĩ đầu tiên của trường. Chỉ hơn một năm sau, ông bỏ nghề giáo. Tháng 12/1993, ông dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm 20.000 NDT (khoảng 76 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) cùng bạn bè thuê hai căn phòng nhỏ ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, để lập công ty thức ăn chăn nuôi. Ông kể lúc ấy thị trường thức ăn cao cấp trong nước chủ yếu do doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ. Vì vậy ông muốn thử làm ra sản phẩm ngang tầm với hàng ngoại.

Năm 1994, công ty ra mắt loại thức ăn cho lợn con mang tên 551, phá vỡ thế độc quyền lâu năm của hãng ngoại trên thị trường này. Từ đó, DBN mở rộng dần sang hạt giống năm 2000, thuốc thú y năm 2002, vắc xin năm 2003, giống lợn năm 2011 và nuôi lợn thương phẩm năm 2016. Công ty lên sàn chứng khoán Thâm Quyến ngày 9/4/2010. Doanh thu năm 2023 đạt kỷ lục 33,39 tỷ NDT (khoảng 126.900 tỷ đồng). Tập đoàn hiện có hơn 300 cơ sở sản xuất và hơn 300 công ty con. Năm 2025, Hurun ước tính tài sản của ông ở mức 10,5 tỷ NDT (khoảng 39.900 tỷ đồng).

Dù giàu có, ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục. Từ năm 1995, công ty lập quỹ hỗ trợ sinh viên Đại học Nông nghiệp Trung Quốc. Năm 2015, ông tặng trường này 200 triệu NDT (khoảng 760 tỷ đồng). Năm 2017, ông cam kết 400 triệu NDT (khoảng 1.520 tỷ đồng) cho Đại học Chiết Giang, nơi ông từng học. Năm 2021, ông tặng Đại học Hạ Môn 100 triệu NDT (khoảng 380 tỷ đồng). Một tòa nhà do ông tài trợ ở Đại học Nông nghiệp Trung Quốc còn mang tên người thầy hướng dẫn của ông, giáo sư Dương Thắng.

Ngày 3/2/2026, ông qua đời vì bạo bệnh ở Bắc Kinh, thọ 60 tuổi, khi chưa kịp lập di chúc. Theo công chứng, số cổ phiếu ông đứng tên (hơn 21% vốn công ty) được chia theo luật. Một nửa là tài sản chung của vợ chồng nên thuộc về vợ ông. Nửa còn lại là di sản, chia đều cho vợ và con gái chưa thành niên. Nhờ vậy, cô con gái 9 tuổi đang học tiểu học của ông được thừa kế khoảng 232 triệu cổ phiếu, tương đương 5,42% vốn công ty. Vì chưa đủ tuổi, các quyền như biểu quyết do mẹ cô thực hiện thay.

Cổ phiếu DBN đứng tên Thiệu Căn Hỏa được chia theo luật cho vợ và con gái chưa thành niên (Ảnh minh họa)

Hơn một nửa số cổ phần của ông từng bị cầm cố ngân hàng, nên việc sang tên phải chia thành nhiều đợt. Đến ngày 8/9, cô bé đã nhận 160 triệu cổ phiếu, hơn 71 triệu cổ phiếu còn lại chờ gỡ cầm cố. Giá trị khối cổ phần thay đổi theo từng phiên. Hồi tháng 3, khi cổ phiếu ở mức 4,08 tệ, khối cổ phần này trị giá khoảng 946 triệu NDT (khoảng 3.600 tỷ đồng). Với giá chốt phiên ngày 20/10 là 3,02 tệ, con số còn khoảng 700 triệu NDT (khoảng 2.660 tỷ đồng).

Người đang đại diện cho cô bé là bà Mạc Vân - vợ ông Thiệu Căn Hỏa, sinh năm 1972, tiến sĩ Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, người xây dựng hệ thống nghiên cứu của công ty. Bà được bầu làm chủ tịch từ ngày 31/3, đúng lúc công ty gặp khó. Nửa đầu năm nay, DBN lỗ ròng 677 triệu NDT (khoảng 2.570 tỷ đồng). Để gỡ cầm cố cho số cổ phiếu của chồng, bà đã dùng cổ phần đứng tên mình làm tài sản thế chấp. Công ty cho biết cách làm này không làm tăng tổng số cổ phiếu bị cầm cố và không ảnh hưởng đến quyền kiểm soát.

Theo The Beijing News, Sina Finance