DỰ ÁN SÂN BAY LONG THÀNH: Cấp tập hoàn thiện khu tái định cư

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, khu tái định cư (TĐC) Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) có diện tích 280 ha, dự kiến đón khoảng 7.000 hộ dân (bao gồm hộ chính và hộ phụ) bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay Long Thành về sinh sống. Khu TĐC này được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021 nhưng đến nay mới chỉ có 1.500 hộ về xây dựng nhà cửa.

Chỉ mong "nói được làm được"

Trong ngôi nhà 2 tầng khang trang ở khu TĐC Lộc An - Bình Sơn, theo chị Thanh Quy, lẽ ra chị phải rất vui nhưng thực tế niềm vui ấy không trọn. Chị Quy cho hay trước đây gia đình chị có 200 m2 đất tại xã Suối Trầu, huyện Long Thành. Toàn bộ nhà đất của chị nằm trong quy hoạch sân bay, được bồi thường gần 900 triệu đồng và cấp đất tái định cư. Sau đó, chị may mắn bốc thăm được lô đất 125 m2 mặt tiền đường D18 rồi xây căn nhà 2 tầng hiện tại. Tầng trệt căn nhà, chị Quy tận dụng mở quán cà phê. "So với trước, cuộc sống mới đã tốt hơn nhưng tôi và bà con nơi đây rất buồn khi các công trình xây dựng trường học, trạm y tế, chợ quá chậm trễ" - chị Quy nói.

Theo chị Quy, do bận việc mua bán, ít có điều kiện đưa đón nên 2 con nhà chị đang học cấp 2 thường xuyên phải đạp xe đến trường cách nhà khoảng 7 km. "Những lúc đọc báo hay nghe người này người kia kể chuyện học sinh đi học bị tai nạn giao thông là tôi lại thót tim. Chúng tôi chỉ mong các công trình trường học, trạm y tế, chợ sớm hoàn thành để các cháu không phải đi học xa, cũng như người lớn có thêm thuận lợi để chăm sóc sức khỏe, mua bán" - chị Quy mong muốn.

Một dự án xây dựng trường học trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn dự kiến hoàn thành vào tháng 2-2022 nhưng đến nay vẫn dang dở

Tương tự, chị Ngô Thị Hồng Hà cũng cho rằng điều kiện sinh hoạt ở khu TĐC tốt hơn so với nơi ở cũ nhưng việc chưa xây xong trường cấp 1, 2 trong khu TĐC luôn khiến vợ chồng chị lo lắng cho an toàn của các con khi phải đi học quá xa nơi ở. "Tôi mong nhà nước sớm chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành công trình và sớm đưa vào sử dụng, con em đỡ phải đi lại vất vả vào tận trung tâm xã Bình Sơn để học" - chị Hà đề nghị.



Trong khi đó, ông Trần Công Chế nhấn mạnh bản thân ông chỉ mong những cán bộ liên quan nói được thì phải làm được. "Trong buổi Thủ tướng xuống kiểm tra (ngày 29-1 - PV), được nghe lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mà cụ thể là ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, cam kết trước tháng 8-2023 sẽ xong các công trình trường học, chợ mà nức lòng. Bây giờ, chỉ mong cam kết đó được thực hiện một cách trách nhiệm và nghiêm túc. Bởi đây chính là nguyên nhân khiến nhiều hộ nhận nền rồi nhưng không xây nhà ở vì còn bất tiện trong học hành của con cái" - ông Chế phân tích. Ông Chế cũng kiến nghị ở một số tuyến đường hẻm trong khu TĐC chiều ngang chỉ 4 m là quá hẹp nên đề nghị nhà nước xem xét mở rộng.

Người dân cũng bày tỏ mong muốn công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất, các khúc mắc trong việc cấp suất TĐC được tập trung đẩy nhanh để dự án sân bay về đích đúng tiến độ cho đại bộ phận người dân trong khu TĐC được hưởng lợi từ dự án này khi đưa vào sử dụng.

Tháo gỡ hàng loạt nút thắt

Nói về nguyên nhân chậm thực hiện những công trình xã hội tại khu TĐC Lộc An - Bình Sơn, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và "bão giá" khiến các nhà thầu gặp khó khăn, ngừng thi công kéo dài.

Cũng theo ông Tuấn, dự án thành phần xây dựng các công trình xã hội khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn có 11 công trình, đến nay đã hoàn thành thi công 2 công trình (UBND xã và 1 trường mầm non). "Hiện các đơn vị liên quan đang tiếp tục tổ chức thi công 2 công trình trường mầm non. Về 7 công trình chậm tiến độ gồm 2 công trình xây dựng chợ, 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, chúng tôi đã tổ chức thanh lý hợp đồng, lựa chọn nhà thầu tiếp tục triển khai, dự kiến hoàn thành 7 công trình này trước tháng 8-2023 như cam kết" - ông Tuấn khẳng định.

Nói về lý do công tác giải phóng mặt bằng chậm, ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho hay là do những khó khăn, vướng mắc mà UBND huyện Long Thành đề nghị các cơ quan chức năng hướng dẫn tháo gỡ chưa được thực hiện đồng bộ. "Tỉnh đã yêu cầu Sở Nội vụ theo dõi, đánh giá công việc đối với các đơn vị trong việc thực hiện tiến độ dự án thu hồi đất, bồi thường, TĐC sân bay Long Thành" - ông Đức nhấn mạnh.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu huyện Long Thành phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thành các thủ tục thu hồi đất, bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực 2.532 ha thực hiện dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 như cam kết với Thủ tướng Chính phủ là đến hết hết quý I/2023. Về vấn đề này, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, thông tin đến nay, đối với giai đoạn 1 của dự án, hiện chỉ còn 1 trường hợp với diện tích khoảng 4.000 m2 (nằm trong khu vực 1.810 ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1) chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Nguyên nhân là do chưa thống nhất được về hồ sơ kỹ thuật thửa đất. "Việc này, các bên liên quan đang quyết liệt giải quyết để hoàn thành theo cam kết" - ông Tiếp cho hay.

Về công tác bàn giao đất, với khu vực 1.810 ha, hiện huyện Long Thành đã bàn giao cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hơn 1.770 ha, đạt gần 99% tổng diện tích cần bàn giao. Với khu vực 722 ha dự trữ đất dôi dư, hiện nay đã bàn giao cho ACV gần 690 ha, đạt gần 99% tổng diện tích cần bàn giao. "Huyện sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm xử lý dứt điểm trường hợp khoảng 4.000 m2 trên" - ông Tiếp nói.

Liên quan vấn đề một hộ dân trình bày với Thủ tướng rằng gia đình có 2 sổ đỏ được hứa cấp 2 suất TĐC nhưng đến nay chỉ mới nhận được 1 suất. Giải thích việc này, ông Lê Văn Tiếp cho biết theo quy định ban đầu, sau khi bố trí hết TĐC cho hộ chính mới tiếp tục xét cấp cho hộ phụ nên mới xảy ra việc người dân chờ suất TĐC hộ phụ. "Việc này sẽ sớm được giải quyết theo quy định" - ông Lê Văn Tiếp quả quyết.