Dự án Tháp 88 tầng Thủ Thiêm: Sở Tài chính TPHCM chốt tiền sử dụng đất 8.800 tỷ, bác kiến nghị của chủ đầu tư

Dự án Empire City.

Những diễn biến mới nhất liên quan đến nghĩa vụ tài chính của dự án Empire City, với điểm nhấn là tòa tháp 88 tầng dự kiến cao nhất Việt Nam, đã được làm rõ hơn.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội ngày 25-9 , đại diện Sở Tài chính TPHCM cho biết đã bác kiến nghị của chủ đầu tư về việc xem xét lại khoản tiền sử dụng đất bổ sung. Theo đó, sau quá trình thẩm định lại theo Kết luận 1037/KL-TTCP (năm 2019) của Thanh tra Chính phủ, tổng nghĩa vụ tài chính của dự án được xác định là 8.819 tỷ đồng , tăng thêm hơn 5.000 tỷ đồng so với số tiền đã nộp trước đây.

Trước đó, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương, chủ đầu tư dự án, đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TPHCM. Doanh nghiệp cho biết, mức đề xuất nghĩa vụ tài chính bổ sung tăng tới 246% so với số tiền gần 3.600 tỷ đồng mà công ty đã hoàn thành vào đầu năm 2017. Điều này, theo chủ đầu tư, gây ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là các đối tác nước ngoài vào sự ổn định của môi trường đầu tư tại thành phố.

Công ty Thành phố Đế Vương cho rằng, dự án đã bị đình trệ từ năm 2019 đến nay do vướng mắc liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ, gây lãng phí lớn về nguồn lực. Doanh nghiệp đề nghị các cơ quan chức năng xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung dựa trên mốc thời điểm giao đất năm 2015 và áp dụng các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó, cụ thể là Thông tư 36/2014.

Tuy nhiên, phản hồi về vấn đề này, Sở Tài chính TPHCM khẳng định toàn bộ quy trình định giá đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể của thành phố thực hiện đúng quy định. Do đó, hiện chưa có cơ sở để điều chỉnh theo đề xuất của chủ đầu tư. Cơ quan này cũng cho biết, ngoài Empire City, đến nay chưa có dự án nào khác tại Thủ Thiêm gặp trở ngại tương tự do tiền sử dụng đất tăng cao sau khi được tháo gỡ vướng mắc pháp lý.

Dự án Empire City có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, được xây dựng trên diện tích 14,5 ha ven sông Sài Gòn. Đây là dự án liên doanh giữa các doanh nghiệp trong nước là Tiến Phước, Trần Thái và các đối tác nước ngoài gồm Keppel Land (Singapore) và Gaw Capital Partners (Hồng Kông).

Việc bế tắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đang khiến tương lai của một trong những công trình biểu tượng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm trở nên chưa chắc chắn, trong khi chủ đầu tư lo ngại về nguy cơ phát sinh tranh chấp pháp lý quốc tế.