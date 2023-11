Dự án tỷ đô nào đã giúp một tỉnh ven biển phía Bắc vượt Hải Phòng, TP.HCM, "soán ngôi" Hà Nội, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI?

Theo báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, tính đến 20/10/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 25,76 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ.

Trong số hơn 25 tỷ USD tổng vốn FDI được đầu tư vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm, có 2.608 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư (tăng 66,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 15,29 tỷ USD (tăng 54% so với cùng kỳ); có 1.051 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 19,4% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 5,33 tỷ USD (giảm 39% so với cùng kỳ); 2.836 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 5,4% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 5,13 tỷ USD (tăng 35,4% so với cùng kỳ).

Xét theo địa bàn đầu tư, báo cáo cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 55 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 10 tháng năm 2023. Đáng chú ý, trong kỳ báo cáo lần này, Quảng Ninh đã vượt Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM... để dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,09 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu báo cáo, tổng vốn FDI vào Quảng Ninh tăng mạnh do lượng vốn đăng ký cho các dự án cấp mới tăng mạnh. Cụ thể, nếu trong 9 tháng đầu năm 2023, Quảng Ninh chỉ cấp mới cho 18 dự án FDI với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt gần 810 triệu USD, thì sang đến tháng 10, tỉnh đã cấp thêm giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án mới, với tổng vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ USD. Kết quả, tổng vốn đăng ký cho các dự án cấp mới của Quảng Ninh trong trong 10 tháng đầu năm 2023 đã tăng lên mức 3,08 tỷ USD.

Dự án tỷ đô nào giúp Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI chỉ trong 1 tháng?

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, Tháng 10 năm 2023, Quảng Ninh ghi nhận cấp 2 dự án đầu tư mới có vốn đầu tư lớn: Dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko solar Hải Hà Việt Nam với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD và dự án Nhà máy Liteon Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư 690 triệu USD.

Đáng chú ý, trong tháng 10, tại tại KCN Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ gắn biển công trình kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh và khởi động sản xuất dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam. Cũng trong dịp này, tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Hải Hà Việt Nam với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ USD cho Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam.

Được biết, dự án Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam là một trong những dự án có thời gian cấp phép đầu tư nhanh nhất trên địa bàn từ trước tới nay. Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi nhận đủ hồ sơ, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tất cả thủ tục và cấp phép cho nhà đầu tư.

Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ đạt doanh thu khoảng trên 100.000 tỷ đồng/năm. Tạo việc làm cho khoảng 4.500 lao động với mức lương trung bình khoảng 13 triệu đồng/người/tháng. Sau thời gian được hưởng ưu đãi, dự án sẽ đóng góp cho ngân sách trên 1.400 tỷ đồng/năm.

Việc hoàn thành và đưa dự án Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam vào hoạt động còn góp phần hoàn thiện chuỗi sản xuất tấm quang năng với quy mô lớn của Tập đoàn Jinko Solar tại Quảng Ninh.

Chia sẻ tại lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Hải Hà Việt Nam, ông Trần Kinh Vĩ, Tổng Giám đốc vận hành toàn cầu Tập đoàn Jinko Solar, cho biết: Hiện nay, Quảng Ninh đã trở thành địa phương đóng vai trò rất quan trọng trong chuỗi dây chuyền sản xuất của Jinko Solar trên phạm vi toàn cầu. Các nhà máy đang hoạt động tại Quảng Ninh hiện chiếm khoảng 50% tổng sản phẩm sản xuất của Tập đoàn tại nước ngoài.

Một dự án khác cũng được Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư là dự án Nhà máy Liteon Quảng Ninh, với tổng vốn đầu tư 690 triệu USD. Được biết, Công ty Liteon Việt Nam trực thuộc Tập đoàn điện tử Liteon, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực quang học và điện tử của Đài Loan. Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TX Quảng Yên và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Liteon dự định chọn Khu CN Sông Khoai để đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất thông minh hướng tới công nghệ 4.0 với mức độ tự động hóa, số hóa cao, kết hợp với các công nghệ tiên tiến dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để sản xuất và chế tạo các sản phẩm thiết bị điện tử tiêu dùng…

sau khi được thông tin về tiềm năng, thế mạnh của Khu CN Sông Khoai, nhất là việc tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục pháp lý để Công ty khởi công xây dựng vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, đại diện Công ty rất vui mừng và cam kết sẽ phấn đấu khởi công xây dựng nhà máy vào đúng dịp kỷ niệm đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh.