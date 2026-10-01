Dự án Vành đai 2 TPHCM còn hàng trăm trường hợp chưa bàn giao mặt bằng

Chiều ngày 1/10, trong buổi họp báo thường kỳ của TPHCM, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (gọi tắt là Ban Giao thông) đã có thông tin về tiến độ xây dựng dự án đường Vành đai 2 TPHCM khu vực phía Đông.

Theo Ban Giao thông, hiện Vành đai 2 TPHCM đang thi công 2 đoạn (đoạn 1 và đoạn 2) ở khu vực phía Đông, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, mặt bằng bàn giao bị da beo, phân khúc không liên tục, nên có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công công trình. Nếu tiến độ giải tỏa, bàn giao mặt bằng kéo dài sang năm 2027 thì sẽ ảnh hưởng về tiến độ hoàn thành dự án sang năm 2028.

Cụ thể, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng của địa phương đạt khoảng 84% (Vành đai 2 đoạn 1: 727/888 trường hợp; Vành đai đoạn 2: 244/262 trường hợp), tổng cộng là 179 trường hợp.

Buổi họp báo thường kỳ tại TPHCM ngày 1/10. Ảnh: Đ.Xá.

Trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2026, Ban Giao thông tập trung thi công nút giao trọng điểm Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng, để đảm bảo hoàn thành kết nối đồng bộ trong năm 2027. Hiện nay trên công trường nhà thầu đã tập kết đầy đủ xe máy, thiết bị và hàng chục nhân sự đang làm việc, bố trí 6 mũi thi công, thi công 2 ca/ngày; đối với những công việc như cọc khoan nhồi, đổ bê tông, khoan cọc đất gia cố xi măng thi công 3 ca/ngày.

Đối với những vị trí chưa được bàn giao mặt bằng: Ban Giao thông đang tập trung, đôn đốc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM và địa phương khẩn trương bàn giao phần mặt bằng còn lại trong quý IV năm 2026; đồng thời thường xuyên báo cáo UBND TPHCM để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc sớm bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu.

Được biết, Vành đai 2 TPHCM dài khoảng 64km, có vai trò tổ chức giao thông vòng quanh khu vực nội đô, giúp phân luồng phương tiện, hạn chế xe phải đi xuyên qua khu vực trung tâm, đồng thời tăng kết nối với các cảng biển, khu công nghiệp.

Tuy nhiên, đến nay tuyến vẫn còn khoảng 14km chưa khép kín, được chia thành 4 đoạn. Ngoài 2 đoạn ở khu vực Thủ Đức đang thi công như trên, thì đoạn từ đường quốc lộ 1A tới đường Nguyễn Văn Linh cùng đoạn từ Phú Hữu tới đường Võ Nguyên Giáp cũng đang được triển khai.