Lưu ý quan trọng từ cơ quan Công an đến toàn bộ người dân đang làm hộ chiếu

Cụ thể, sau khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu, công dân có thể chủ động kiểm tra tiến độ xử lý bằng cách:

1. Vào Cổng dịch vụ công của Bộ Công an theo link https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/tracuu

Sau đó, truy cập mục Tra cứu hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

2. Nhập mã số hồ sơ và mã xác nhận hiển thị trên màn hình, sau đó chọn Tra cứu. Mã hồ sơ do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội tiếp nhận có dạng bắt đầu bằng G01.801.108-; cần nhập đầy đủ mã của hồ sơ mình.

Khi hồ sơ có kết quả, công dân cần kiểm tra lại hình thức nhận hộ chiếu đã đăng ký:

- Nhận trực tiếp: Đến trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội tại 44 Phạm Ngọc Thạch để nhận theo thông tin hẹn trả kết quả.

- Nhận qua dịch vụ bưu chính: Theo dõi việc giao hộ chiếu tại địa chỉ đã đăng ký; chú ý điện thoại và nghe cuộc gọi của bưu tá để phối hợp nhận. Nếu bưu tá không liên hệ hoặc giao được sau các lần phát theo quy trình, bưu gửi có thể bị hoàn trả.

Nguồn: Công an TP Hà Nội

Ai chưa có hộ chiếu nên đi làm hộ chiếu ngay trước ngày 01/3/2027, lý do là gì?

Công dân Việt Nam đang có nhu cầu làm hộ chiếu phổ thông nên chủ động thực hiện thủ tục trước ngày 01/3/2027 để được hưởng chính sách miễn lệ phí cấp hộ chiếu theo quy định hiện hành. Sau thời điểm này, mức thu phí, lệ phí có thể quay trở lại áp dụng theo quy định gốc.

Theo Điều 1 Thông tư 117/2026/TT-BTC, từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hoàn thành việc tích hợp 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNelD thì được miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí theo quy định của Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP.

Cụ thể, khoản 8 Điều 1 Thông tư 117/2026/TT-BTC quy định miễn lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành và giấy phép xuất cảnh quy định tại mục I Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 28 2026 TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 81/2026/TT-BTC đối với các trường hợp như sau:

- Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.

- Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

- Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

- Cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh vùng biên giới cấp cho công dân Việt Nam thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

- Cấp mới thẻ ABTC, cấp lại thẻ ABTC.

Như vậy, trong số các khoản phí, lệ phí được miễn, đáng chú ý là lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành và giấy phép xuất cảnh. Theo đó, công dân được miễn lệ phí đối với trường hợp cấp hộ chiếu phổ thông trong nước từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027.

Do đó, người dân nếu đang có kế hoạch đi làm lại hộ chiếu trong thời gian tới hoặc chưa có hộ chiếu nhưng có nhu cầu sử dụng thì có thể cân nhắc thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu trước ngày 01/3/2027 để giảm chi phí thực hiện thủ tục này.

Điều kiện để được miễn lệ phí cấp hộ chiếu

Để được miễn lệ phí, công dân phải tích hợp thành công thông tin hộ chiếu và 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo Phụ lục I của Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP trên ứng dụng VNeID.

Trong đó, 05 loại thông tin, giấy tờ phải tích hợp gồm: Giấy khai sinh; Thông tin thẻ ngân hàng/tài khoản thanh toán/ví điện tử/tài khoản tiền di động; Thông tin tài khoản an sinh xã hội; Thông tin số thuê bao di động; Sổ sức khỏe điện tử.

Ngoài ra, công dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức điện tử. Việc gắn chính sách miễn, giảm phí, lệ phí với tài khoản định danh điện tử nhằm khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, khai thác dữ liệu số trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Sau ngày 01/3/2027, lệ phí cấp hộ chiếu thực hiện thế nào?

Theo Điều 2 Thông tư 117/2026/TT-BTC, chính sách miễn, giảm phí, lệ phí đối với cấp hộ chiếu chỉ được áp dụng đến hết ngày 28/02/2027. Từ ngày 01/3/2027, mức thu các khoản phí, lệ phí nêu trên sẽ thực hiện theo các thông tư gốc và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Căn cứ vào Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 28/2026/TT-BTC lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chip điện tử) đang được áp dụng từ ngày 01/4/2026 như sau:

- Lệ phí cấp mới hộ chiếu: 200.000 đồng/lần cấp;

- Lệ phí cấp lại hộ chiếu do bị hỏng hoặc làm mất: 400.000 đồng/lần cấp;

- Lệ phí gia hạn hộ chiếu (ngoại giao, công vụ): 100.000đồng/lần cấp;

- Lệ phí cấp giấy xác nhận nhân sự: 100.000 đồng/lần cấp.

Do đó, trường hợp công dân chưa có hộ chiếu và có nhu cầu cấp mới trong thời gian tới nên chủ động kiểm tra điều kiện, hoàn thiện tài khoản định danh điện tử và thực hiện thủ tục trước thời hạn trên để có thể hưởng chính sách miễn lệ phí.

Bên cạnh lệ phí cấp hộ chiếu, Thông tư 117/2026/TT-BTC còn quy định miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí khác cho công dân đủ điều kiện như: miễn lệ phí đăng ký cư trú, miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, miễn lệ phí đổi, cấp lại giấy phép lái xe và một số khoản phí, lệ phí khác trong trường hợp nhất định.

Như vậy, công dân chưa có hộ chiếu nhưng có nhu cầu sử dụng trong tương lai nên cân nhắc làm hộ chiếu trước ngày 01/3/2027 để có cơ hội được miễn lệ phí cấp hộ chiếu theo chính sách phát triển công dân số.