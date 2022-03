Dù bạn mới 25 hay 30 tuổi nhưng cơ thể xuất hiện "3 chảy xệ, 2 to và 1 đau" cảnh báo lão hóa nặng

3 nơi "chảy xệ"

1. Da mặt "chảy xệ"

Ảnh minh họa

Tuổi 25 là bước ngoặt của phụ nữ, làn da sẽ bước vào trạng thái lão hóa. Sau 25 tuổi, cơ thể bắt đầu sản xuất ít collagen hơn. Sự đàn hồi trên da cũng mất dần, da mặt bắt đầu chùng nhão, chảy xệ.

Những nếp nhăn nhỏ li sẽ "kéo nhau" xuất hiện ở các vùng trên gương mặt như trán, má... rõ rệt nhất ở vùng da xung quanh mắt, đặc biệt là khi cười.

Các nếp nhăn sâu hơn được hình thành giữa mũi và miệng được gọi là nếp gấp. Chúng được liên kết với sự chùng xuống của da và thường gắn liền với sự giảm thể của thể tích da.

Đôi khi trên khuôn mặt không phát hiện thấy nếp nhăn nhưng bạn sẽ thấy mặt bắt đầu to ra. Đừng nghĩ rằng mình béo lên, hầu hết các đường nét trên khuôn mặt đều phì ra do da mặt bị chùng và chảy xệ. Do đó, mặt to ra cũng là một dấu hiệu quan trọng của sự lão hóa.

2. Ngực "chảy xệ"

Nếu bạn nghĩ rằng vùng ngực là nơi được che chắn mỗi ngày nên không cần phải quá quan tâm thì bạn đã lầm. Chính thói quen mặc đồ lót quá chật , nằm sấp hoặc nằm nghiêng khi ngủ đã vô tình khiến phần da ở vùng ngực xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Đồng thời sau tuổi 25, các tổ chức và mô mỡ ở ngực bắt đầu suy yếu khiến ngực chảy xệ, thiếu sự săn chắc. Đây cũng là dấu hiệu lão hóa nhanh của phụ nữ .

3. Mông "chảy xệ"

Ảnh minh họa

Ở độ tuổi phát triển, con gái sẽ có những thay đổi nhất định trên cơ thể điển hình như vòng 3 đạt đến kích thước của người trưởng thành, mông thường có độ cong nhất định.



Tuy nhiên, khi lượng collagen giảm dần cùng với sự gia tăng tuổi tác, sau sinh nở vùng mông sẽ bắt đầu chảy xệ. Nguyên nhân hông chảy xệ còn do lười vận động, ngồi quá nhiều.

2 bộ phận to hơn

1. Răng "to dài"

Ảnh minh họa

Sau khi phụ nữ bước vào thời kỳ lão hóa, các cơ quan khác nhau trên cơ thể dần bị thoái hóa. Y học cổ truyền phương Đông cho rằng thận chi phối xương và sinh tủy, khi thận khí không đủ thì răng không được cung cấp đủ dinh dưỡng khiến cho lợi bị teo lại, chân răng lộ ra ngoài.

Việc này khiến cho bạn có cảm giác răng ngày càng dài ra, to ra. Thực tế đây cũng là một trong những dấu hiệu phụ nữ lão hóa, ngoài việc chú ý đến việc bồi bổ cơ thể còn phải điều hòa thận khí, duy trì sức khỏe của thận.

2. Bụng to dần lên

Nếu phát hiện mỡ tích tụ nhiều ở bụng và eo, hiện rõ bụng to và eo xô, điều này có liên quan đến việc ngồi lâu và lười vận động.

Ngoài ra, theo tuổi tác, quá trình trao đổi chất chậm lại, lượng calo dư thừa trong cơ thể không thể tiêu thụ kịp thời chuyển hóa thành chất béo tích trữ, dẫn đến béo phì.

Một "đau"

Đau bàn chân

Ảnh minh họa

Trong cuộc sống, bạn thường sử dụng giày cao gót quá nhiều khiến ngón chân bị ép chặt gây đau và chai sần. Do đó, càng lớn tuổi, bạn sẽ càng có cảm giác làn da bàn chân trở nên thô ráp và đau nhức.



Tốc độ lão hóa có ảnh hưởng nhất định bởi gen, còn lại chủ yếu được thúc đẩy bởi lối sống không lành mạnh (bao gồm chế độ ăn uống, tập luyện thể thao…).

Chẳng hạn, người thường xuyên ăn thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa sẽ có làn da khỏe mạnh và ít nếp nhăn hơn so với người thường dùng thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều đường và chất béo bão hòa.

Ngoài ra, thói quen hút thuốc, uống nhiều rượu, bia, tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời cũng là nguyên nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Thời gian công bằng với mọi người, do đó lão hóa là điều ai cũng gặp phải. Tuy nhiên chúng ta có thể trì hoãn lão hóa thông qua việc xây dựng thói quen sinh hoạt tốt, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, vận động hợp lý, duy trì thái độ lạc quan, lạc quan mỗi ngày để có thể trẻ đẹp hơn, nhiều năng lượng hơn.

(Nguồn: Sohu)

