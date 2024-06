Dự báo hưởng lợi lớn khi La Nina trở lại, cổ phiếu "ông trùm" ngành điện tăng tốc áp sát đỉnh cũ, vốn hóa vượt ngưỡng tỷ USD

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE) tiền thân là công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ điện công trình (M&E) và là một trong 2 công ty đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam vào năm 2000. Hiện nay, REE không chỉ nắm vững vị thế hàng đầu trong lĩnh vực cơ điện lạnh tại Việt Nam mà còn mở rộng phát triển nhiều lĩnh vực như Tiện ích (Năng lượng và Nước) và Bất động sản cho thuê văn phòng.

Mảng thuỷ điện có thể hồi phục nhờ chuyển pha thời tiết La Nina

Với việc đầu tư vào 13 nhà máy thuỷ điện (tổng công suất thiết kế 1.436 MW), thuỷ điện là mảng có tỷ trọng đầu tư lớn nhất của REE hiện nay. Năm 2023, REE ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh ở hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi (năng lượng, bất động sản, cơ điện). Đặc biệt, hiệu ứng El Nino làm suy giảm mạnh lượng mưa trung bình hằng năm, từ đó ảnh hưởng đến KQKD của mảng năng lượng (chủ yếu thủy điện) - chiếm trên 50% doanh thu cũng như LNST của REE.

Kết quả kinh doanh Q1/2024 của REE tiếp diễn đà suy giảm với doanh thu đạt 1.837 tỷ (-22% so với cùng ) tỷ và 549 tỷ (-48% so với cùng kỳ). Nguyên nhân chủ yếu do mảng năng lượng kinh doanh kém hơn khi thủy điện suy yếu, trong khi các mảng kinh doanh khác đều có kết quả gần như tương đương so với cùng kỳ.

Dự báo tình trạng El Nino có thể kéo dài, nhiều tổ chức đánh giá sản lượng thủy điện của Cơ Điện Lạnh có thể tiếp tục duy trì mức thấp trong ít nhất nửa đầu năm 2024. Tuy nhiên, theo dự báo mới nhất của Cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, hiệu ứng El Nino sẽ chuyển dần sang trạng thái trung lập từ tháng 5/2024, sau đó chuyển sang trạng thái La Nina sau tháng 7/2024.



Chứng khoán Agriseco trong báo cáo mới đây cho rằng chu kỳ thời tiết La Nina sẽ quay lại từ tháng 7/2024 với xác suất khoảng 65-75% sẽ giúp thúc đẩy sản lượng huy động từ thủy điện của REE. Ngoài ra trong kỳ, REE đã thực hiện M&A thành công 100% cổ phần nhà máy thuỷ điện Trà Khúc 2 có công suất 30 MW dự kiến sẽ khởi công ngay trong quý 2/2024 giúp nâng công suất của REE lên 1.070 MW.

Kỳ vọng kết quả kinh doanh hồi phục mạnh từ quý 2/2024

Mảng bất động sản có thể được ghi nhận doanh thu từ dự án toà nhà văn phòng E.town 6 và dự án nhà ở thương mại The Light Square. Toà nhà cho thuê E.town 6 dự kiến sẽ đưa vào vận hành trong quý 2/24 với tổng diện tích cho thuê là 36.798 m2 với giá cho thuê dự kiến từ 25-29USD/m2, nâng tổng diện tích cho thuê của REE lên 181.652 m2 và. Giai đoạn 2 của dự án The Light Square (45 căn thấp tầng) đã mở bán chính thức từ T1/24 và dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao trong quý 2/24 kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu bất động sản cho doanh nghiệp trong năm nay.

Mặt khác, mảng cơ điện lạnh tăng trưởng nhờ khối lượng backlog lớn. Tính đến hết quý 1/24, khối lượng backlog đạt 2.659 tỷ đồng (tương đương doanh thu cả năm 2023) giúp đảm bảo nguồn việc cho doanh nghiệp trong năm 2024 nhờ trúng thầu phụ cơ điện từ dự án sân bay Long Thành. Ngoài ra, kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ bớt khó khăn trong nửa cuối năm 2024 hỗ trợ mảng đấu thầu của REE.

Với kỳ vọng các nhà máy thủy điện hồi phục sản lượng nhờ pha thời tiết La Nina quay trở lại, mảng cơ điện lạnh được hỗ trợ bởi khối lượng backlog lớn và thị trường BĐS hồi phục và mảng BĐS có thể được ghi nhận doanh thu trong năm 2024, Agriseco Research kỳ vọng kết quả kinh doanh của REE đã tạo đáy vào quý 1/2024 và sẽ hồi phục tốt từ quý 2 trở đi.

Năm 2024, REE đặt kế hoạch doanh thu đạt 10.588 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2023, LNST đạt 2.409 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2023. Ngoài ra, REE tiếp tục duy trì kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối đa là 10% vốn điều lệ.

Phản ánh những kỳ vọng tích cực, cổ phiếu REE cũng có màn tăng giá ấn tượng hơn 30% sau 2 tháng để lên mức 65.700 đồng, tiệm cận vùng đỉnh lịch sử thiết lập năm 2022. Vốn hóa thị trường REE cũng được đẩy lên gần 30.800 tỷ đồng, nằm trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD trên sàn chứng khoán.