Dự báo kịch bản lỗ 170 tỷ đồng vì Covid-19, TKV bất ngờ báo lãi 2.000 tỷ đồng sau 11 tháng

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 12 tại 2 điểm cầu Hà Nội và Quảng Ninh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải chia sẻ, doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng ước đạt 108.973 tỷ đồng. Lợi nhuận ước đạt trên 2.000 tỷ đồng.

Tính chung 11 tháng, Tập đoàn đã sản xuất 35,9 triệu tấn than. Than tiêu thụ đạt 37,38 triệu tấn. Trong đó, than tiêu thụ trong nước đạt 36,69 triệu tấn. Sản xuất Alumin quy đổi 1,29 triệu tấn, đạt 99% KH năm và bằng 103% so cùng kỳ năm 2019. Sản xuất điện 9,65 tỷ kWh, đạt 99% kế hoạch năm và bằng 109% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, 11 tháng, TKV nộp ngân sách Nhà nước của 17,22 ngàn tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch và tăng 15% so với cùng kỳ. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng.

Theo Tổng giám đốc TKV, đây là kết quả của sự cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, các Ban chuyên môn và sự quyết liệt triển khai của các đơn vị trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19, tăng trưởng điện năm 2020 đạt thấp, kéo theo nhu cầu than tiêu thụ giảm mạnh.

Trước đó, một báo cáo Định hướng Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ra mắt vào tháng 7/2020 đưa ra kịch bản nếu dịch Covid-19 kết thúc trong quý 4/2020, sản lượng than thành phẩm sản xuất của TKV sẽ giảm sâu 0,88 triệu tấn, vẫn đảm bảo năng lực cung ứng, tiêu thụ dự kiến giảm 3 triệu tấn (0,8 triệu xuất khẩu, 2,2 triệu trong nước), cung ứng đủ than cho điện. Song, doanh thu và nộp ngân sách của TKV sẽ giảm sâu so với kế hoạch và lợi nhuận lỗ 170 tỷ đồng. Như vậy so với dự báo ban đầu, kết quả kinh doanh của TKV trong năm 2020 sáng sủa hơn rất nhiều.

Năm nay TKV nằm trong danh sách các tập đoàn cổ phần hoá, tuy nhiên kế hoạch này bị chậm do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Năm 2020, giá than giảm xuống mức sâu nhất kể từ năm 2016 do ảnh hưởng bởi Covid-19 khiến cầu về than giảm mạnh. Dự báo của EIA, World Bank và IMF cho rằng sang năm 2021 giá than sẽ phục hồi.