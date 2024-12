Dự báo lợi nhuận 13 ngân hàng trong quý 4: OCB, TPBank, VPBank tăng bằng lần, 5 nhà băng sụt giảm

Ảnh minh họa

Trong báo cáo phân tích mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) dự báo lợi nhuận sau thuế quý 4 các ngân hàng trong danh sách theo dõi sẽ tăng 14,5% so với cùng kỳ và tăng trưởng 11,1% so với quý 3.

MBS ước tính tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong quý 4 sẽ cao hơn so với quý III nhưng NIM được dự kiến sẽ giảm nhẹ. Thu nhập ngoài lãi được dự báo sẽ suy giảm so với cùng kỳ do các hoạt động ngoài lãi vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục trong quý 3.

Đồng thời, chi phí trích lập dự phòng trong quý 4 dự báo sẽ cao hơn so với quý trước và chỉ tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ do nền so sánh cao quý cuối năm ngoái.

MBS dự báo một số ngân hàng sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng như OCB, TPBank và VPBank, một phần do mức nền so sánh thấp của năm trước khi chịu tác động bởi trích lập dự phòng cao. VietinBank và Techcombank là hai ngân hàng có quy mô lớn được kỳ vọng sẽ có mức tăng khả quan hơn so với các ngân hàng cùng quy mô.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý 4 của OCB được dự báo tăng trưởng 300% so với cùng kỳ chủ yếu do mức nền thấp của năm ngoái. Theo MBS, mặc dù, chi phí trích lập tiếp tục là gánh nặng của ngân hàng trong quý cuối năm, nhưng so với nền cao của năm ngoái ước tính giảm 33%. NIM đi ngang so với quý 3 đạt 3,4% nhưng tăng khoảng 1 điểm % so với cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi tiếp tục suy giảm mạnh do các hoạt động thu phí vẫn sẽ còn nhiều thách thức.

Với TPBank, MBS dự báo lợi nhuận quý 4 tăng trưởng mạnh 172% so với cùng kỳ 2023, chủ yếu từ mức nền thấp của năm ngoái (TPBank đẩy mạnh trích lập dự phòng trong quý 4/2023). MBS cũng dự báo dư nợ tín dụng của TPBank sẽ tăng 4,5% so với quý 3 trong khi NIM cải thiện nhẹ so với quý trước. NIM cả năm 2024 đạt 3,82% trong khi nợ xấu cải thiện 0,29 điểm % về mức 2,04%.

Đối với VPBank, MBS dự báo lợi nhuận quý 4 của ngân hàng này sẽ tăng 108% so với cùng kỳ. Trong đó, tín dụng được thúc đẩy mạnh khoảng 8% so với đầu năm cùng với NIM được duy trì ở mức 6%. Chi phí trích lập dự phòng trong quý dự báo giảm 11% so với cùng kỳ và tương đương với quý trước. Ngoài ra, theo MBS, FECredit ước tính ghi nhận khoảng 200 tỷ lợi nhuận trước thuế trong Q4/2024 cũng sẽ đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của VPBank.

Nhóm các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Techcombank, ACB, VietinBank được MBS dự báo lợi nhuận quý 4/2024 sẽ tăng trưởng từ 3% đến 20% so với cùng kỳ 2023.

5 ngân hàng được dự báo lợi nhuận quý 4 giảm so với cùng kỳ gồm HDBank (giảm 5%), VIB (giảm 7%), Sacombank (giảm 13%), Eximbank (giảm 24%), LPBank (giảm 36%).