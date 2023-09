Dự báo mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm, dòng tiền sẽ tiếp tục chảy vào chứng khoán?

Lãi suất cho vay có thể giảm thêm 100-150 điểm

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán VNDirect kỳ vọng lãi suất huy động và cho vay sẽ tiếp tục duy trì đà giảm trong những tháng cuối năm 2023. Tại thời điểm cuối tháng 8, lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng của NHTM giảm xuống mức 6,0%/năm, giảm hơn 0,4 điểm % so với cuối tháng 7/2023 và giảm gần 1,9 điểm % so với cuối năm 2022.

Lãi suất tiền gửi chứng kiến đà giảm mạnh trong thời gian qua do (1) tác động từ 4 đợt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, (2) nhu cầu tín dụng yếu trong nửa đầu 2023 làm giảm áp lực huy động, (3) Chính phủ thúc đẩy đầu tư công và mở rộng tài khóa, từ đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Cùng với việc giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay đã giảm khoảng 0,5-1,0 điểm % so với cuối năm 2022.

VNDirect kỳ vọng lãi suất cho vay có thể giảm hơn nữa trong những tháng cuối năm nay, nhờ chi phí vốn của các NHTM đang giảm nhanh trong thời gian qua. Đội ngũ phân tích dự báo lãi suất cho vay có thể giảm thêm 100-150 điểm cơ bản trong những quý tới và đây sẽ là động lực chính cho sự phục hồi trong tiêu dùng tư nhân và đầu tư.

Dù vậy, đội ngũ phân tích vẫn cho rằng giới đầu tư cần cẩn trọng với biến động tỷ giá trong giai đoạn cuối năm 2023. Áp lực tỷ giá đến từ chênh lệch lãi suất giữa VND và USD tiếp tục thu hẹp do lãi suất điều hành của Fed có thể duy trì ở vùng đỉnh đến cuối năm 2023, trong khi NHNN định hướng tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Bên cạnh đó, lợi suất TPCP Mỹ leo thang, áp lực đồng NDT của Trung Quốc và lạm phát trong nước có thể gia tăng từ cuối quý quý 3/2023 cũng là yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá.

Tuy vậy, tỷ giá VND vẫn sẽ được hỗ trợ bởi thặng dư thương mại duy trì mức cao, FDI và kiều hối ổn định và các thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thực hiện trong nửa cuối năm 2023 sẽ làm tăng nguồn cung ngoại tệ.

Chứng khoán duy trì sức hấp dẫn so với kênh tiết kiệm

Về thị trường chứng khoán, VNDirect cho rằng chứng khoán đang duy trì sức hút so với kênh tiền gửi tiết kiệm trong bối cảnh lãi suất huy động nới rộng giảm trong tháng 8.

Tỷ suất thu nhập trên giá (E/P) của VN-Index trung bình trong tháng 8 ở khoảng 6,9%, điều chỉnh nhẹ so với tháng trước (7,2%) do lợi nhuận toàn thị trường chưa phục hồi kịp với đà tăng của VN-Index.

Do đó, mặc dù lãi suất huy động 12 tháng trong tháng 8 tiếp tục giảm so với tháng trước (6,2% so với 6,5% trong tháng 7), khoảng cách giữa E/P và lãi suất tiền gửi ngân hàng gần như không đổi so với tháng trước.

Mặc dù khoảng cách hiện tại giữa E/P và lãi suất huy động vẫn chưa thật sự hấp dẫn như giai đoạn tháng 10-11 năm ngoái để nhà đầu tư có thể giải ngân quyết liệt vào kênh chứng khoán. Tuy nhiên, với dự báo lợi nhuận thị trường sẽ dần được cải thiện kể từ Q3/23 và mặt bằng lãi suất huy động có thể giảm xuống 6,0%/năm vào cuối năm 2023, VNDirect cho rằng kênh chứng khoán sẽ cải thiện sức hấp dẫn so với kênh tiền gửi tiết kiệm trong những tháng cuối năm 2023.