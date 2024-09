Dự báo mới nhất về cơn bão số 4: "Rất lo lắng khi bão đi chậm lại"

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang mạnh dần lên, đến 10h ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 4) với cường độ cấp 8, giật cấp 10, tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị - Quảng Nam, cách Quảng Trị khoảng 110km về phía Đông Đông Nam.

Chiều 19/9, bão đi vào đất liền Quảng Trị - Quảng Nam, sau đó suy yếu.

Từ ngày 18-19/9, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to từ 100-300mm, có nơi trên 500mm; Thanh Hóa, Nghệ An từ 70-150mm, có nơi trên 250mm; Tây Nguyên từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới vào chiều nay (Ảnh: nchmf.gov.vn).

Chiều 18/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp với 11 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Bình Định về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới hiện cách Đà Nẵng khoảng 530 km về phía đông và đang đi chậm lại theo hướng tây. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão với sức gió tối đa cấp 8-9, giật cấp 10.

"Điều đáng ngại nhất của cơn áp thấp nhiệt đới này là lượng mưa. Trọng tâm mưa lớn sẽ là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng với lượng phổ biến 200-300mm, có nơi trên 600mm", tờ VnExpress dẫn lời ông Khiêm.

Bão số 4 được dự báo sẽ gây mưa to đến rất to tại khu vực Trung Bộ (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Chính phủ và các bộ, ngành đều đã có công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc.

Tờ Nhân dân trích dẫn phân tích của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: “Cơn bão số 4 sẽ hình thành ngay sát bờ biển nước ta. Tôi rất lo lắng khi bão đi chậm lại, như bão số 3 khi đi chậm lại đã nạp thêm năng lượng và mạnh lên. Bão số 4 nếu hình thành thì không mạnh, gió chỉ cấp 10 nhưng quan ngại nhất là bão gây mưa lớn tập trung ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam theo dự báo có thể tương tự như năm 2020”.

Rút kinh nghiệm từ bão số 3 và những cơn bão trước Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ để tránh thiệt hại, đồng thời tập trung rà soát tình trạng ngập lụt và có phương án sơ tán người dân.

Cũng tại cuộc họp, Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) khuyến cáo, từ bài học thực tế của cơn bão số 3, để ứng phó với bão số 4 có thể gây mưa lớn, các địa phương cần nhanh chóng rà soát các khu vực sạt lở, bởi sạt lở rất khó dự báo. Thông báo báo động đến từng hộ dân khi có tình huống khẩn cấp một cách nhanh nhất, tốt nhất để người dân di chuyển.