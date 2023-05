Dự báo năm 2023 tiếp tục đầy thách thức, một công ty BĐS vẫn lên kế hoạch lãi tăng hơn 400% và ưu tiên đi "săn" quỹ đất có giá tốt

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã: AGG) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022, dự kiến tổ chức vào ngày 25/5 tới đây.

Theo tài liệu công bố, AGG đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 100 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu giảm gần 52% còn lợi nhuận tăng 429% so với thực hiện trong năm 2022.

An Gia cho biết năm nay, công ty sẽ bàn giao và ghi nhận doanh thu dự án Westgate, chuẩn bị nguồn vốn phục vụ công tác hoàn thiện, bàn giao dự án trên và đầu tư, triển khai dự án The Gió.

Bên cạnh đó, công ty sẽ đa dạng nguồn vốn để tài trợ phát triển dự án thông qua việc hợp tác với các đối tác cấp vốn trong và ngoài nước.

Theo An Gia, trọng tâm của công ty là các sản phẩm nhà ở (căn hộ, khu compound) trong phân khúc trung cấp. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng từ kinh nghiệm triển khai dự án, trong bối cảnh thị trường suy thoái, các sản phẩm trong phân khúc này vẫn tiêu thụ được do nhắm vào nhu cầu nhà ở thực còn nhiều.

Ngoài ra, AGG đánh giá, năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, tuy nhiên vẫn sẽ mở ra nhiều cơ hội để mở rộng quỹ đất khi giai đoạn thị trường khó khăn cũng là thời điểm các quỹ đất có giá tốt. Công ty sẽ thận trọng hơn trong giai đoạn này và sẽ ưu tiên các quỹ đất có tình trạng pháp lý rõ ràng và có thể triển khai dự án nhanh. Đồng thời, mục tiêu phát triển quỹ đất còn bao gồm việc tích lũy quỹ đất cho các mục tiêu phát triển dài hạn của An Gia.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, tại đại hội này, An Gia cũng dự kiến trình kế hoạch mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. Số cổ phiếu đăng ký mua lại là 18 triệu cổ phiếu, người vốn thực hiện là từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022.

Theo An Gia, phương thức giao dịch là thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, giá mua không cao hơn 29.000 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2023, An Gia ghi nhận doanh thu đạt 189,45 tỷ đồng, giảm 66,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 4,62 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 4,6% so với kế hoạch lợi nhuận năm (kế hoạch lãi 100 tỷ đồng).