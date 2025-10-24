Dự báo thời tiết 24/10: Hà Nội rét lúc sáng sớm, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa lớn

Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 24/10/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 24/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Trong đó, vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa về đêm và sáng. Trời rét về sáng sớm, ban ngày lạnh.

Ngày 24-25/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ mưa rất to trên 500mm. Mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển. Lượng mưa có thể vượt mức 150mm chỉ trong 3 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 24/10, Hà Nội rét về sáng sớm, ban ngày trời lạnh. (Ảnh minh hoạ: Thành Vĩnh)

Đêm 25 ngày 26/10, Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn ở khu vực này khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Ngày 24/10, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, từ ngày 24 đến 28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (TP Huế) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông trên BĐ3; sông Gianh (Quảng Trị), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên trên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/10/2025

TP Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) mưa vài nơi, riêng đêm và sáng có mưa. Phía Nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.