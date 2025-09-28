Dự báo thời tiết 28/9: Mưa xối xả trút xuống Bắc và Trung Bộ, nguy cơ ngập tứ bề

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 28/9/2025

Tác động của bão số 10 Bualoi, từ 28/9 đến ngày 29/9, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm; Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi 100-300mm, cục bộ trên 400mm.

Một số nơi có thể hứng lượng mưa rất lớn, hơn 100mm chỉ trong 1 giờ. Đây là mức mưa rất cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt, gây thiệt hại về vật chất.

Từ chiều 28/9 đến ngày 29/9, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa dao động 150-300mm, cục bộ trên 450mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Dự báo thời tiết ngày 28/9, miền Bắc và miền Trung mưa trắng trời. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Đêm 29/9 và ngày 30/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An hứng mưa sau bão với những cơn mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 150mm. Trong đó, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

"Tổng lượng mưa từ đêm 27/9 đến ngày 30/9 ở đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, lượng mưa dao động 100-300mm, có nơi trên 450mm", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin.

Ngày 28/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ngày 28/9 đến 01/10, trên các sông ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 5-9m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình (Phú Thọ), trên sông Lô (Tuyên Quang), tại hạ lưu sông Chu, tại hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Hương, sông Bồ (TP Huế) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 28/9/2025

TP Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, từ chiều mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, nam đồng bằng và ven biển từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, từ chiều vùng ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6-7, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, trong đó phía Bắc mưa to đến rất to. Phía Bắc gió mạnh cấp 4-5, phía Nam gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, phía Nam có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.