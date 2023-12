Dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2024 và tuần đầu năm mới

Những ngày qua, miền Bắc liên tiếp đón các đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết chìm sâu trong rét buốt, nhiệt độ thấp nhất quan trắc được tại trạm Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lúc 7h ngày 22/12 xuống -2,5 độ C.

Cũng trong sáng 22/12, nhiều khu vực vùng núi cao xuất hiện băng giá như Mù Cang Chải (Yên Bái), đỉnh núi Lảo Thẩn thuộc xã Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai), trên đường lên đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa, Lào Cai) ở điểm cao 2.300m so với mực nước biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hình thái thời tiết rét đậm ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và rét hại ở vùng núi Bắc Bộ kéo dài đến khoảng 25/12.

Sau Noel, các khu vực trên ấm hơn, vùng núi Bắc Bộ vẫn có nơi rét đậm, rét hại.

Theo chuyên gia, khoảng 1/1/2024, thời tiết sẽ tạnh ráo ở hầu hết các vùng miền. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Tại Hà Nội, ngày 25-26/12, nhiệt độ cao nhất được dự báo khoảng 19-20 độ C, thấp nhất 12 độ C. Những ngày cuối cùng của năm 2023, nhiệt độ tại Thủ đô dự báo tiếp tục tăng, cao nhất 22-23 độ C, thấp nhất 16-17 độ C. Ngưỡng nhiệt này cũng duy trì trong ngày đầu năm mới 2024.

Từ nay đến ngày 1/1/2024, Hà Nội không mưa.

Bên cạnh đó, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan cho biết, từ sau Noel đến 5/1/2024, nước ta không đón thêm không khí tăng cường, tuy nhiên vẫn duy trì trời rét.

Chia sẻ thêm về thời tiết dịp cuối năm 2023 và Tết Dương lịch, TS Nguyễn Ngọc Huy cho hay, thời tiết miền Bắc sẽ không có mưa từ nay cho đến 6/1/2024. Lạnh và rất lạnh về đêm, có nắng vào ban ngày.

Thời tiết này phù hợp cho các chuyến du lịch lên miền núi phía Bắc. Tuy nhiên bà con chăn nuôi gia súc, gia cầm nên lưu ý giữ ấm cho vật nuôi, đưa vật nuôi xuống các vùng thung lũng thấp để tránh rét (nhất là đối với trâu bò).

"Cả nước sẽ đón tuần đầu tiên của Tết Dương lịch 2024 không mưa, thời tiết đẹp, miền Bắc ấm hơn giai đoạn trước Noel. Từ 6/1/2024, khả năng có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về Việt Nam", TS Huy cho biết.

Theo đó, trời sẽ ấm dần lên trong giai đoạn từ 1-5/1/2024. Ven biển miền Trung từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ duy trì mưa rải rác đến gần Tết Dương lịch. Khoảng 1/1/2024, thời tiết sẽ tạnh ráo ở hầu hết các vùng miền.