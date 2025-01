Dự báo VN-Index đạt 1.500 điểm vào cuối năm, Maybank điểm tên 4 nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng vượt trội

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Maybank cho biết tương tự 2023, đợt tăng giá năm 2024 bắt đầu mạnh mẽ trong nửa đầu năm nhưng sau đó bị gián đoạn. VN-Index tăng 13,6% trong quý 1/2024 nhưng dao động trong khoảng 1.200-1.300 điểm kể từ đó đến nay.

VN-Index sẽ đạt mức 1.500 điểm vào cuối năm 2025

Nhìn về năm 2025, Maybank đưa ra đánh giá về ba động lực của thị trường chứng khoán: tăng trưởng lợi nhuận, định giá và thanh khoản.

Về tăng trưởng lợi nhuận, nhóm phân tích dự báo lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng trưởng đồng đều hơn giữa các ngành vào năm 2025 sau hai năm biến động 2023-24.

Lợi nhuận tổng hợp của thị trường rộng sẽ tăng nhẹ lên 17,1% so với năm 2024 khi sự phục hồi tiêu dùng trong nước sẽ bù đắp cho sự suy giảm của nhu cầu bên ngoài. Tăng trưởng lợi nhuận có khả năng sẽ là động lực chính cho thị trường vào năm 2025.

Về định giá, Maybank cho biết định giá P/E 12 tháng trượt của thị trường là 13,4x. Tuy nhiên, do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn của Trump 2.0, các chuyên viên phân tích không kỳ vọng sẽ thấy sự định giá lại mạnh mẽ của thị trường vào năm 2025.

Về thanh khoản, khả năng nâng hạng thị trường của Việt Nam lên thị trường mới nổi bởi FTSE vào tháng 9/2025 được kỳ vọng là động lực thúc đẩy cho thị trường, bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận.

Maybank kỳ vọng giá trị giao dịch hàng ngày trên HSX sẽ tăng trở lại lên 20.000 tỷ đồng/800 triệu USD mỗi phiên vào cuối năm 2025, tương ứng mức tăng 40%.

" Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ đi ngang trong nửa đầu năm 2025 trước khi tăng tốc cho một đợt tăng giá vào nửa cuối năm khi các mối nguy và cơ hội của Trump 2.0 cũng như con đường tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trở nên rõ ràng. Chúng tôi dự báo mục tiêu cho VN-Index ở mức 1.500 điểm vào cuối năm 2025, tăng 20%" , báo cáo dự phóng.

Trong dài hạn, khi nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng, Maybank kỳ vọng sẽ thấy sự định giá lại mạnh mẽ của thị trường.

Nhiều nhóm ngành được dự báo tăng trưởng vượt trội

Đối với năm 2025, nhóm phân tích nhận định tăng trưởng lợi nhuận có khả năng đồng đều hơn giữa các ngành và rõ ràng hơn khi nền kinh tế đã phục hồi thành công từ cuộc khủng hoảng trái phiếu và bất động sản vào cuối năm 2022.

Maybank nâng quan điểm lên tích cực từ trung lập đối với bất động sản dân cư, năng lượng, khu công nghiệp và logistics hàng hải. Trong khi đó, duy trì quan điểm tích cực đối với ngân hàng, bán lẻ và công nghệ thông tin.

Nhóm phân tích dự phóng tăng trưởng lợi nhuận 2025 của nhóm bất động sản dân cư đạt gần 23% so với cùng kỳ. CTCK này tin tưởng vào các nhà phát triển ở miền Nam nhờ sự thúc đẩy gần đây của chính phủ về các dự án cơ sở hạ tầng cũng như nút thắt trong cấp phép dự án.

Bên cạnh đó, Maybank dự báo lợi nhuận các ngân hàng sẽ đạt mức tăng trưởng 19,4% trong năm 2025.

Tại nhóm bán lẻ, con số này tăng lên tới hơn 35% do mức nền cao trong năm 2024. Maybank cho biết thêm, các nhà bán lẻ niêm yết đã thể hiện sự phục hồi lợi nhuận mạnh mẽ trong năm tài chính 2024. " Sự phục hồi tiêu dùng nội địa sẽ tiếp tục giúp lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhất so với các ngành khác trong năm tài chính 2025. Điều này có thể đảm bảo ngành bán lẻ vẫn là một trong những ngành hoạt động tốt nhất trong năm 2025 mặc dù định giá cao so với các ngành khác ", báo cáo chỉ rõ.

Ngoài ra, Maybank dự báo tăng trưởng lợi nhuận nhóm năng lượng và công nghệ thông tin lần lượt ghi nhận mức 13,6% và 25,4% trong năm 2025.