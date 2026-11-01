Dù đàm phán bế tắc, ông Trump chưa quyết định về cuộc tấn công mới vào Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

“Chúng ta có thể đạt được các mục tiêu quân sự nếu chúng ta nỗ lực”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói tại cuộc họp báo ở Atlanta, Georgia, nơi ông đang chủ trì cuộc họp kéo dài hai ngày của các bộ trưởng ngoại giao G20.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Tổng thống Trump “chưa đưa ra quyết định” về hành động quân sự tiếp theo, trong bối cảnh có thông tin nói Mỹ có thể nối lại các cuộc tấn công sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11.

“Hôm nay tôi không có thông báo nào về vấn đề đó, và chúng tôi cũng không xem nhẹ bất kỳ điều gì trong số đó”, Ngoại trưởng Rubio nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cáo buộc Iran “chủ động và công khai” nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại, nhưng nhấn mạnh, Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Ông Rubio từ chối đánh giá tiến trình đàm phán hoặc đưa ra mốc thời gian cho một thỏa thuận khả thi.

“Tôi sẽ không bình luận về tiến trình đàm phán cũng như khung thời gian cụ thể, ngoài việc cho các bạn biết, nếu có giải pháp ngoại giao, chúng tôi sẽ sẵn sàng xem xét”, ông nói.

Những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Iran đang tiến hành đàm phán với các nhà trung gian hòa giải Qatar tại Doha hôm 31/10, nhằm nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang trở lại.

Ngày 31/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Iran đã xem xét bức thư của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, và mô tả nỗ lực nối lại đối thoại của Mỹ là một “bước đi tích cực”.

"Trợ lý của tôi hiện đang ở Qatar để tiếp tục tham vấn", ông Araghchi nói, đồng thời xác nhận một phái đoàn Iran đang tham gia vào các nỗ lực hòa giải.

Bức thư được cho là đã gửi cho một quan chức an ninh cấp cao Iran hồi đầu tuần này, được xem là nỗ lực nhằm thăm dò khả năng nối lại đàm phán.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của nó, nói ông đã cho phép thảo luận về việc cung cấp vật tư y tế cho Iran.

Theo Reuters, Qatar đã đề xuất một kế hoạch bảy ngày bao gồm các biện pháp xây dựng lòng tin có đi có lại giữa Mỹ và Iran trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình rộng hơn.

Các quan chức Iran được cho là không hài lòng với đề xuất này, thay vào đó, Iran đã đề xuất kế hoạch riêng của mình.

Theo đó, Mỹ cần dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, giải phóng tài sản bị đóng băng và phê duyệt một thỏa thuận vận chuyển do Iran hậu thuẫn qua eo biển Hormuz, trước khi tuyến đường thủy chiến lược này có thể được mở cửa trở lại.

Trong khi đó, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo, Mỹ và Israel không được tiến hành thêm các cuộc tấn công, đồng thời ra lệnh cho lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đáp trả ngay lập tức.