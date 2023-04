Dù đang xếp đầu bảng, Quảng Ninh vẫn muốn cải thiện PCI

Ngày 28/4, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương (DDCI) Quảng Ninh 2022, giải pháp cải thiện bền vững trong thời gian tới.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố, năm 2022, Quảng Ninh giữ vững xếp hạng ở vị trí thứ 01/63 tỉnh, thành phố với tổng điểm đạt 72,95 điểm. Với kết quả trên, tỉnh Quảng Ninh duy trì 6 năm liên tiếp xếp thứ 01/63 và 10 năm liên tiếp trong top 5 các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Theo các chuyên gia, dù Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu PCI, xếp hạng có chất lượng điều hành kinh tế “Rất tốt”, tuy nhiên, so với năm 2022, chỉ số giảm 0,07 điểm, một số chỉ số thành phần chưa đạt được mục tiêu đã đề ra. Một số chỉ tiêu mặc dù đã có sự cải thiện tăng điểm hoặc tăng hạng nhưng nhìn chung vẫn ở thứ hạng chưa cao so với các địa phương trên cả nước, còn nhiều dư địa để cải cách. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đặc biệt là cơ quan đầu mối các chỉ số thành phần và các cơ quan chủ trì các chỉ tiêu còn chưa thực sự nhuần nhuyễn và thường xuyên.

Đối với chỉ số DDCI 2022, các đại biểu cho rằng các chỉ số thành phần có điểm số tích cực của khối địa phương như: Tiếp cận đất đai và cơ sở hạ tầng; Chi phí thời gian; Tiếp cận, minh bạch thông tin và chuyển đổi số và Hỗ trợ doanh nghiệp và của khối sở, ngành như: Thiết chế pháp lý, Tiếp cận, minh bạch thông tin và chuyển đổi số.

Nhưng vẫn còn có những dư địa cần cân nhắc bổ sung trong các năm tiếp theo để đáp ứng tốt hơn nữa kỳ vọng của doanh nghiệp và người dân, như việc tăng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia khảo sát trực tuyến, thiết kế bảng hỏi phù hợp với từng nhóm đối tượng tham gia khảo sát, hay mở rộng phạm vi đánh giá...

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo.

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu tổng điểm phấn đấu được cải thiện từ 72,95 lên 73,98 điểm, tăng 1,03 điểm so với năm 2022. Đối với 10 chỉ số thành phần, phấn đấu có 6 chỉ số trong top 05/63 (Tính minh bạch, Chi phí không chính thức, Tính năng động, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự), trong đó, chỉ số Đào tạo lao động tiếp tục dẫn đầu cả nước và 4 chỉ số trong top 10/63 (Chi phí Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian và Cạnh tranh bình đẳng). Đồng thời, ưu tiên tập trung và cải thiện vượt bậc điểm số và thứ hạng của 03 chỉ số: Chi phí không chính thức, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND 13 địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã ký cam kết triển khai cải thiện bền vững PCI tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Năm 2022, VCCI chính thức triển khai điều tra Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) như một hợp phần về môi trường được tích hợp trong điều tra PCI 2022. Chỉ số PGI được công bố thường niên và sẽ trải qua một lộ trình thử nghiệm, hoàn thiện và phát triển, với mong muốn đây sẽ là một công cụ chính sách hữu ích, có thể bổ trợ chỉ số PCI để thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện môi trường đảm bảo phát triển bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới. Năm 2022, chỉ số PGI tổng thể của tỉnh Quảng Ninh đạt 17,12 điểm, xếp thứ 04/63. Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu tiếp tục duy trì vị trí trong Top 5 cả nước về chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), trong đó, mục tiêu tăng điểm và tăng hạng chỉ số PGI tổng thể.