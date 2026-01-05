Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dù giàu hay nghèo, có 3 điều người trung niên không bao giờ nên làm sau khi nghỉ hưu, đừng để hối tiếc muộn màng

05-01-2026 - 20:31 PM | Sống

Dù giàu hay nghèo, có 3 điều người trung niên không bao giờ nên làm sau khi nghỉ hưu, đừng để hối tiếc muộn màng

Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng để lại hệ quả lâu dài sau khi nghỉ hưu.

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người bước vào giai đoạn tưởng như nhẹ nhõm nhất của cuộc đời: không còn áp lực công việc, có nhiều thời gian cho gia đình và bản thân. Tuy nhiên, chính sự thay đổi nhịp sống này lại khiến không ít người vô tình hình thành những thói quen ảnh hưởng đến các mối quan hệ và chất lượng cuộc sống về sau.

Đừng biến cuộc sống của người khác thành câu chuyện để bàn tán

Khi không còn áp lực công việc, quỹ thời gian rảnh rỗi tăng lên, các cuộc trò chuyện trong gia đình, bạn bè của người trung niên cũng trở nên thường xuyên hơn. Đây cũng là lúc không ít người vô tình hình thành thói quen bàn tán chuyện con cái họ hàng, hôn nhân của hàng xóm hay mâu thuẫn riêng tư của người quen.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, bàn tán chuyện riêng chưa bao giờ là nền tảng cho các mối quan hệ bền vững. Phần lớn mọi người đều e ngại rằng một ngày nào đó, câu chuyện riêng của mình sẽ trở thành đề tài trong bữa cơm hay buổi tụ họp của người khác. Việc tôn trọng đời sống riêng tư không chỉ là tôn trọng người không có mặt, mà còn là cách xây dựng uy tín cá nhân lâu dài.

Blogger Xuân Xuân (Trung Quốc) từng chia sẻ rằng một người lãnh đạo cũ đã nhắc nhở cô: “Chỉ nói những điều mà bạn có thể nói thẳng trước mặt người đó”. Kể từ khi học cách im lặng trước chuyện riêng của người khác, cô nhận ra các mối quan hệ xung quanh trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn rất nhiều.

Đừng đánh cược sức khỏe vào những lời quảng cáo thiếu kiểm chứng

Sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất của cuộc sống sau nghỉ hưu nhưng nhiều người trung niên vì lo lắng bệnh tật đã tin dùng các sản phẩm chức năng, liệu pháp chăm sóc sức khỏe chưa kiểm chứng công dụng.

Ảnh minh hoạ

Không ít trường hợp tiền mất tật mang chỉ vì nghe theo lời hứa hẹn, quảng cáo mà không có cơ sở khoa học. Khi có vấn đề về sức khỏe, người trung niên cần thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín, duy trì lối sống lành mạnh và khám định kỳ. Việc tự ý sử dụng sản phẩm hoặc phương pháp chưa được kiểm chứng có thể gây hậu quả lâu dài, khó khắc phục.

Chế độ ăn uống cân bằng các nhóm chất, vận động phù hợp với thể trạng, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần ổn định có tác động lâu dài hơn bất kỳ loại “thuốc bổ” nào. Thay vì tìm kiếm những biện pháp chữa trị nhanh chóng, việc xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh, duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực và lắng nghe cơ thể mình là cách bảo vệ sức khỏe an toàn và hiệu quả nhất trong giai đoạn sau nghỉ hưu.

Đừng so sánh gia đình và con cái với người khác

Sau khi nghỉ hưu, công việc không còn chiếm vị trí trung tâm, sự chú ý của nhiều người chuyển sang gia đình và con cái. Những câu chuyện thường ngày rất dễ xoay quanh việc con ai mua nhà, thăng chức, cháu ai học trường tốt. Từ đó, sự so sánh dần hình thành một cách vô thức.

Thế nhưng, so sánh chỉ mang lại oán giận và bất mãn. Một người phụ nữ Trung Quốc từng chia sẻ lên mạng xã hội dòng trạng thái: “Con hàng xóm mua được nhà, còn con tôi vẫn đi thuê, cháu người ta học trường tư, cháu tôi học trường không chất lượng bằng… Mỗi lần nghĩ vậy tôi lại thấy buồn bã nhưng không thể thoát ra”.

Ảnh minh hoạ

Mỗi gia đình đều có nhịp sống, hoàn cảnh và khó khăn riêng. Việc dùng điểm yếu của mình để so với điểm mạnh của người khác chỉ khiến bản thân thêm áp lực, đồng thời làm tổn thương con cái một cách vô hình.

Hạnh phúc gia đình không nằm ở việc hơn thua với người ngoài, mà ở sự thấu hiểu, đồng hành và trân trọng những gì mình đang có. Khi hiểu được điều đó, người trung niên sẽ nhận ra con cháu hiếu thảo, khoẻ mạnh đã là nguồn hạnh phúc lớn nhất.

Theo Toutiao

Kim Linh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
trung quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 ngành học dự kiến mở trong năm 2026 tại trường ĐH “Harvard Việt Nam”: Cực khát nhân lực, lương tháng lên đến 70 triệu đồng

1 ngành học dự kiến mở trong năm 2026 tại trường ĐH “Harvard Việt Nam”: Cực khát nhân lực, lương tháng lên đến 70 triệu đồng Nổi bật

Phát hiện hàng loạt tiền mặt nằm chơ vơ trong khay đựng tiền cây ATM của Agribank: Công an và ngân hàng phải sử dụng công nghệ xác minh

Phát hiện hàng loạt tiền mặt nằm chơ vơ trong khay đựng tiền cây ATM của Agribank: Công an và ngân hàng phải sử dụng công nghệ xác minh Nổi bật

Khi mua xoài, nói đúng 1 câu này, người bán chột dạ và không dám qua mặt bạn

Khi mua xoài, nói đúng 1 câu này, người bán chột dạ và không dám qua mặt bạn

20:28 , 05/01/2026
10 ngành mới Đại học Ngoại thương dự kiến mở là gì?

10 ngành mới Đại học Ngoại thương dự kiến mở là gì?

20:07 , 05/01/2026
Cha mẹ nên dạy con 20 quy tắc trên bàn ăn này

Cha mẹ nên dạy con 20 quy tắc trên bàn ăn này

19:54 , 05/01/2026
Dòng tin nhắn lạnh lùng ngày đầu năm của ông bố khiến cả nghìn người sững sờ: Không phải chuyện nhà mình mà sao đau lòng thế!

Dòng tin nhắn lạnh lùng ngày đầu năm của ông bố khiến cả nghìn người sững sờ: Không phải chuyện nhà mình mà sao đau lòng thế!

19:45 , 05/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên