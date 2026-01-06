Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tranh cãi với chủ nhà nghỉ ở Hà Nội vì chiếc chăn gọi thêm: 2 khách nam làm việc với công an

06-01-2026

Đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại sự việc ồn ào xảy ra tại nhà nghỉ A.T (khu vực Đá Bạc, phường Tùng Thiện, Hà Nội) đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Trong sáng nay (6/1), mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh nhóm khách xảy ra tranh cãi khá gay gắt với chủ nhà nghỉ A.T. (khu vực Đá Bạc, phường Tùng Thiện, Hà Nội) đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung bài chia sẻ trên mạng xã hội thì 2 người đàn ông từ địa phương khác về dự đám cưới người thân. Cả hai đã thuê phòng tại nhà nghỉ A.T. với mức giá là 300 nghìn đồng/đêm để ở lại.

Trong quá trình lưu trú, vì thời tiết giá rét, hai khách hàng đề nghị mượn thêm chăn nhưng chủ nhà nghỉ không đồng ý. Đôi bên xảy ra lời qua tiếng lại. Do căng thẳng kéo dài, hai người đàn ông quyết định trả phòng, không tiếp tục nghỉ lại.

Đỉnh điểm là ngay sau vụ tranh cãi này, chủ nhà nghỉ đã trình báo cơ quan công an với nghi vấn hai khách thuê có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Nhận tin báo, Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh. Và diễn biến sau đó đã được người chứng kiến ghi lại, chia sẻ lên các diễn đàn.

Người chứng kiến ghi lại một phần sự việc. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên báo Sức khỏe Đời sống, lãnh đạo Công an địa phương xác nhận sự việc. Ngay sau khi nhận được tin báo về việc có hai người đàn ông nghi vấn sử dụng ma túy, lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trường. Kết quả test nhanh cho thấy hai người không sử dụng chất cấm. Đơn vị đã lập biên bản vụ việc theo đúng quy định và để họ ra về sau khi hoàn tất thủ tục hành chính.

Thông tin trên VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Tùng Thiện cho biết thêm, việc chủ cơ sở báo tin có thể xuất phát từ nhận thức phòng ngừa tội phạm sau khi được tuyên truyền về việc tố giác các dấu hiệu nghi vấn tại cơ sở lưu trú.

