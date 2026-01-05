Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngôi nhà "cứng đầu" nhất thế giới, được đền bù 1.051 tỷ đồng vẫn không chịu rời đi: Chủ nhà bị chỉ trích vì 1 lý do rất kỳ lạ

05-01-2026 - 14:59 PM | Sống

Dù được chủ đầu tư tiếp tục tăng giá đền bù, gia đình đã tiếp tục từ chối.

Gia đình Zammit tại Quakers Hill, Úc từ lâu đã là một "biểu tượng", tâm điểm của sự chú ý khi kiên quyết giữ lại mảnh đất rộng 2 ha của mình giữa lòng Sydney. Trong khi khu vực xung quanh đã biến thành những dãy nhà san sát của dự án The Ponds, ngôi nhà của họ vẫn sừng sững như một ốc đảo xanh mướt, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của đô thị hóa.

Ngôi nhà "cứng đầu" nhất thế giới, được đền bù 1.051 tỷ đồng vẫn không chịu rời đi: Chủ nhà bị chỉ trích vì 1 lý do rất kỳ lạ- Ảnh 1.

Ngôi nhà "cứng đầu" nhất thế giới, được đền bù 1.051 tỷ đồng vẫn không chịu rời đi: Chủ nhà bị chỉ trích vì 1 lý do rất kỳ lạ- Ảnh 2.

Sự cứng đầu của gia đình này khiến nhiều người kinh ngạc khi họ liên tục từ chối những lời đề nghị mua đất đầy hấp dẫn. Các nhà phát triển bất động sản đã đưa ra những con số khổng lồ, tăng từ 50 triệu đô la Úc (khoảng 875,9 tỷ đồng) lên đến mức đồn đoán hiện tại là 60 triệu đô la Úc (khoảng 1.051 tỷ đồng). Với mức giá này, tài sản của họ đã tăng thêm khoảng 10 triệu đô la Úc (khoảng 175,2 tỷ đồng) chỉ trong vòng một năm, tương đương mức tăng trưởng 20%.

Dù được xem là những "anh hùng dân gian" vì dám nói không với sức mạnh đồng tiền, gia đình Zammit gần đây lại vấp phải một làn sóng chỉ trích kỳ lạ. Cộng đồng mạng bắt đầu công kích họ không phải vì việc giữ đất, mà vì mảnh vườn khổng lồ này hoàn toàn không có một bóng cây. Thảm cỏ được cắt tỉa phẳng lỳ bị nhiều người gọi là một thảm họa thẩm mỹ, trông trơ trọi và thiếu sức sống giữa một thành phố đang cần thêm bóng mát để giảm nhiệt.

Ngôi nhà "cứng đầu" nhất thế giới, được đền bù 1.051 tỷ đồng vẫn không chịu rời đi: Chủ nhà bị chỉ trích vì 1 lý do rất kỳ lạ- Ảnh 3.

Ngôi nhà "cứng đầu" nhất thế giới, được đền bù 1.051 tỷ đồng vẫn không chịu rời đi: Chủ nhà bị chỉ trích vì 1 lý do rất kỳ lạ- Ảnh 4.

Gia đình này cũng bị một số người chỉ trích vì... trồng ít cây

Tuy nhiên, những người ủng hộ gia đình lại cho rằng đây là quyền tự do cá nhân tuyệt đối. Họ tin rằng gia đình có quyền làm bất cứ điều gì trên đất của mình, miễn là vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và chăm sóc cảnh quan. Sự đối lập giữa thảm cỏ xanh mướt của nhà Zammit và những mái nhà xám xịt xung quanh đã tạo nên một hình ảnh biểu tượng cho sự kháng cự trước sự thay đổi của thời đại.

Bất chấp việc giá nhà đất trong khu vực có dấu hiệu sụt giảm khoảng 2,5% theo dữ liệu của PropTrack, gia đình Zammit vẫn không hề có ý định lung lay. Bà Diane Zammit chia sẻ rằng họ vẫn nhớ về một thời kỳ nơi đây là vùng đất nông nghiệp yên bình với những ngôi nhà gạch đỏ giản dị. Chính sự hoài niệm và lòng kiên định này đã biến ngôi nhà của họ thành một biểu tượng thú vị về việc bảo vệ giá trị cá nhân trước làn sóng phát triển không ngừng của đô thị.

Nguồn: Unilad

Đòi 350 tỷ và 6 căn nhà, chê 10 tỷ tiền đền bù, chủ nhân ngôi nhà 3 tầng "lỗ đậm" sau 14 năm: Cái kết ngậm ngùi

Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

